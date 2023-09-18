病歴

現病歴には，黄疸の発症および持続期間を含めるべきである。高ビリルビン血症では，黄疸が顕在化する前に，尿が暗色化することがある。したがって，暗色尿の発生は，黄疸の発生よりも正確に高ビリルビン血症の発生を示唆する。重要な関連症状としては，発熱，黄疸前の前駆症状（例，発熱，倦怠感，筋肉痛），便の色の変化，そう痒，脂肪便，腹痛（部位，重症度，期間，放散を含める）などがある。重症を示唆する重要な症状としては，悪心および嘔吐，体重減少，凝固障害の症状（例，紫斑や出血が起きやすい，タール便または血便）などがある。

システムレビュー（review of systems）では，体重減少および腹痛（がん），関節痛および関節腫脹（自己免疫性またはウイルス性肝炎，ヘモクロマトーシス，原発性硬化性胆管炎，サルコイドーシス），無月経（妊娠）など，考えられる原因の症状がないか検討すべきである。

既往歴の聴取では，既知の原因疾患を同定すべきであり，具体的には，肝胆道疾患（例，胆石，肝炎，肝硬変），溶血を来す疾患（例，異常ヘモグロビン症，グルコース-6-リン酸脱水素酵素［G6PD］欠乏症），肝または胆道疾患を合併する疾患（炎症性腸疾患，浸潤性疾患［例，アミロイドーシス，リンパ腫，サルコイドーシス，結核］，HIV感染症またはAIDSを含む）などが挙げられる。

薬歴には，肝臓に影響を及ぼすことが知られている薬剤の使用および毒性物質への曝露（ 黄疸を引き起こす可能性がある薬物および毒性物質 の表を参照）に関する質問と，肝炎の予防接種に関する質問を含めるべきである。

手術歴には，過去に受けた胆道手術（狭窄の原因となりうる）に関する質問を含めるべきである。

社会歴には，肝炎の危険因子（肝炎の危険因子の表を参照），飲酒の量と期間，注射薬物の使用，および性交歴に関する質問を含めるべきである。

家族歴には，家族内での軽度の黄疸の反復および診断済みの遺伝性肝疾患に関する質問を含めるべきである。患者自身のレクリエーショナルドラッグ使用歴とアルコール乱用歴については，可能であれば，患者の友人や家族から確証を得るべきである。