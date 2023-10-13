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MSDMsd マニュアル家庭版
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重篤な真菌感染症の治療薬

薬剤

一般的な用途

主な副作用

アムホテリシンB

ほとんどの真菌感染症

悪寒、発熱、頭痛、嘔吐、低カリウム血症*、腎不全、貧血

アニデュラファンギン（anidulafungin）

カスポファンギン

ミカファンギン

アスペルギルスおよびカンジダ感染症

吐き気、下痢、頭痛、肝臓の炎症、静脈の炎症、発疹

フルコナゾール

カンジダ症やその他の真菌感染症（コクシジオイデス症クリプトコッカス症など）

吐き気、発疹、肝臓の炎症

フルシトシン†

カンジダおよびクリプトコッカス感染症

吐き気、嘔吐、骨髄の損傷

イサブコナゾール（isavuconazole）（イサブコナゾニウムとも呼ばれる）

アスペルギルス症ムコール症

吐き気、嘔吐、肝臓の炎症

イトラコナゾール

皮膚真菌感染症、ヒストプラズマ症ブラストミセス症コクシジオイデス症スポロトリクム症アスペルギルス症

吐き気、下痢、肝臓の炎症、発疹、頭痛、めまい、低カリウム血症*、高血圧、体液の貯留（浮腫）、心不全

ポサコナゾール

アスペルギルス症ムコール症

吐き気、嘔吐、発疹、肝臓の炎症

レザファンギン（rezafungin）

カンジダ感染症

日光に対する過敏性、肝機能検査の異常、輸注反応（紅潮、熱感、じんま疹、吐き気、胸の圧迫感）

ボリコナゾール

アスペルギルス症カンジダ感染症、フサリウム症、スケドスポリウム症

視覚の一時的な障害（かすみ目、色覚の変化、光に対する過敏）、吐き気、嘔吐、発疹、肝臓の炎症

*カリウム濃度の低下（低カリウム血症）は、筋力低下、筋肉のけいれんやひきつり、不整脈を引き起こすことがあります。

†フルシトシンは通常、重篤なカンジダ（Candida）およびクリプトコッカス感染症に対してアムホテリシンBと併用されます。

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