重篤な真菌感染症の治療薬
薬剤
一般的な用途
主な副作用
アムホテリシンB
ほとんどの真菌感染症
悪寒、発熱、頭痛、嘔吐、低カリウム血症*、腎不全、貧血
アニデュラファンギン（anidulafungin）
カスポファンギン
ミカファンギン
吐き気、下痢、頭痛、肝臓の炎症、静脈の炎症、発疹
フルコナゾール
吐き気、発疹、肝臓の炎症
フルシトシン†
吐き気、嘔吐、骨髄の損傷
イサブコナゾール（isavuconazole）（イサブコナゾニウムとも呼ばれる）
吐き気、嘔吐、肝臓の炎症
イトラコナゾール
吐き気、下痢、肝臓の炎症、発疹、頭痛、めまい、低カリウム血症*、高血圧、体液の貯留（浮腫）、心不全
ポサコナゾール
吐き気、嘔吐、発疹、肝臓の炎症
レザファンギン（rezafungin）
カンジダ感染症
日光に対する過敏性、肝機能検査の異常、輸注反応（紅潮、熱感、じんま疹、吐き気、胸の圧迫感）
ボリコナゾール
視覚の一時的な障害（かすみ目、色覚の変化、光に対する過敏）、吐き気、嘔吐、発疹、肝臓の炎症
*カリウム濃度の低下（低カリウム血症）は、筋力低下、筋肉のけいれんやひきつり、不整脈を引き起こすことがあります。
†フルシトシンは通常、重篤なカンジダ（Candida）およびクリプトコッカス感染症に対してアムホテリシンBと併用されます。