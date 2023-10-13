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MSDMsd マニュアル家庭版
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主なリケッチア感染症と関連感染症

感染症

感染する微生物

宿主

感染症の発生する地域

説明

発疹チフス

発疹チフス（シラミ媒介性発疹チフス）

ブリル-ジンサー病（発疹チフスの再発で、ときに最初の感染から数年後に発症する場合もある）

発疹チフスリケッチア（Rickettsia prowazekii）、シラミによって媒介されるか、ムササビが宿主の場合は不明の経路で媒介される

ヒト、ムササビ

世界中（米国ではまれであるが、ときにムササビと接触した人が発症する）

細菌が体内に侵入してから7～14日後に突然症状が現れ、発熱、頭痛、極度の疲労感の症状がみられます。4～6日目に発疹が現れます。治療しなければ死に至ることがあり、特に50歳以上の人では注意が必要です。

発疹熱

発疹熱リケッチア（Rickettsia typhi）またはリケッチア・フェリス（Rickettsia felis）、ノミにより媒介

ネコ、げっ歯類、オポッサム

世界中

細菌が体内に侵入してから8～16日後に症状が始まり、発疹チフスと似ていますがより軽度です。

ツツガムシ病

ツツガムシ病

オリエンティア・ツツガムシ（Orientia tsutsugamushi）（以前の名称はツツガムシ病リケッチア［Rickettsia tsutsugamushi］）、ダニの幼虫（ツツガムシ）により媒介

ダニ（ダニは媒介者にも宿主にもなる）

日本、韓国、中国、インド、オーストラリア北部に囲まれるアジア太平洋地域

細菌が体内に侵入してから6～21日後に、発熱、悪寒、頭痛、リンパ節の腫れが突然発生します。ツツガムシに刺された部位に黒いかさぶたができます。5～8日目に発疹が現れます。

紅斑熱

ロッキー山紅斑熱

ロッキー山紅斑熱リケッチア（R. rickettsii）、マダニにより媒介

げっ歯類

米国の大半（メイン州、ハワイ州、アラスカ州を除く）と中南米を含む西半球

細菌が体内に侵入してから3～12日後に症状が始まります。

アフリカダニ刺咬熱

リケッチア・アフリカーエ（Rickettsia africae）、マダニにより媒介

ウシ

サハラ以南アフリカと西インド諸島

細菌が体内に侵入してから4～10日後に症状が始まります。マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。

地中海紅斑熱（ボタン熱）

リケッチア・コノリイ Rickettsia conorii、イヌダニにより媒介

イヌ

アフリカ、インド、南欧、中東の地中海、黒海、カスピ海沿岸地域

細菌が体内に侵入してから5～7日後に症状が始まります。マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。

北アジアダニ媒介性リケッチア症

リケッチア・シビリカ Rickettsia sibirica、マダニにより媒介

げっ歯類

アルメニア、中央アジア、シベリア、モンゴル、中国

マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。

クイーンズランドマダニチフス

リケッチア・オーストラリス（Rickettsia australis）、マダニにより媒介

げっ歯類

オーストラリア

マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。

リケッチア・パルケリによるリケッチア症

リケッチア・パルケリ Rickettsia parkeri、マダニにより媒介

げっ歯類

米国南部および南米

細菌が体内に侵入してから2～10日後に症状が始まります。マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。

リケッチア痘

痘瘡リケッチア（Rickettsia akari）、ダニにより媒介

ハツカネズミ

ニューヨークで最初に発見

米国の他の地域、ロシア、韓国、アフリカ

ダニに刺された部位に小さな黒いかさぶたが現れます。それが小さな潰瘍になり、治癒すると瘢痕になります。約1週間後、発熱、頭痛、筋肉痛、広範な発疹が現れます。

Pacific Coast tick fever（西海岸マダニ熱）

R. philipii (364D)

Pacific Coast tick（西海岸マダニ）（Dermacentor occidentalis

カリフォルニア

マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができ、続いて発熱、リンパ節の腫れ、頭痛、筋肉痛、疲労などの症状が現れます。発疹は他の紅斑熱よりもまれです。

エーリキア症およびアナプラズマ症

ヒト単球エーリキア症

エーリキア・シャフェンシス（Ehrlichia chaffeensis）、マダニ（主にローンスターダニ）により媒介

オジロジカやその他の哺乳類

米国南東部と中南部

マダニに咬まれてから約12日後に症状が始まります。発熱、悪寒、筋肉痛、脱力、吐き気や嘔吐、せき、頭痛、全身のけん怠感などがみられます。発疹が体幹、腕、脚に現れます。

ヒト顆粒球アナプラズマ症

アナプラズマ・ファゴサイトフィルム（Anaplasma phagocytophilum）、マダニにより媒介

主にネズミなど小形のげっ歯類

米国の北東部、中部大西洋沿岸、北中西部、西海岸

欧州

マダニに咬まれてから約12日後に症状が始まります。発熱、悪寒、筋肉痛、脱力、吐き気や嘔吐、せき、頭痛、全身のだるさ（けん怠感）などがみられます。

Q熱

Q熱

コクシエラ・ブルネッティ（Coxiella burnetii）、空気中の細菌に汚染された飛沫を吸入することや、汚染された生の牛乳を飲むことにより感染

ヒツジ、ウシ、ヤギ

世界中

細菌が体内に侵入して9～28日後に症状が突然始まります。発熱、重度の頭痛、悪寒、極度の脱力、筋肉痛、食欲減退、発汗、空せき、胸の痛み、息切れ（肺炎が原因）などの症状がみられますが、発疹は起こりません。

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