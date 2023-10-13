主なリケッチア感染症と関連感染症
感染症
感染する微生物
宿主
感染症の発生する地域
説明
発疹チフス
発疹チフス（シラミ媒介性発疹チフス）
ブリル-ジンサー病（発疹チフスの再発で、ときに最初の感染から数年後に発症する場合もある）
発疹チフスリケッチア（Rickettsia prowazekii）、シラミによって媒介されるか、ムササビが宿主の場合は不明の経路で媒介される
ヒト、ムササビ
世界中（米国ではまれであるが、ときにムササビと接触した人が発症する）
細菌が体内に侵入してから7～14日後に突然症状が現れ、発熱、頭痛、極度の疲労感の症状がみられます。4～6日目に発疹が現れます。治療しなければ死に至ることがあり、特に50歳以上の人では注意が必要です。
発疹熱リケッチア（Rickettsia typhi）またはリケッチア・フェリス（Rickettsia felis）、ノミにより媒介
ネコ、げっ歯類、オポッサム
世界中
細菌が体内に侵入してから8～16日後に症状が始まり、発疹チフスと似ていますがより軽度です。
ツツガムシ病
オリエンティア・ツツガムシ（Orientia tsutsugamushi）（以前の名称はツツガムシ病リケッチア［Rickettsia tsutsugamushi］）、ダニの幼虫（ツツガムシ）により媒介
ダニ（ダニは媒介者にも宿主にもなる）
日本、韓国、中国、インド、オーストラリア北部に囲まれるアジア太平洋地域
細菌が体内に侵入してから6～21日後に、発熱、悪寒、頭痛、リンパ節の腫れが突然発生します。ツツガムシに刺された部位に黒いかさぶたができます。5～8日目に発疹が現れます。
紅斑熱
ロッキー山紅斑熱リケッチア（R. rickettsii）、マダニにより媒介
げっ歯類
米国の大半（メイン州、ハワイ州、アラスカ州を除く）と中南米を含む西半球
細菌が体内に侵入してから3～12日後に症状が始まります。
リケッチア・アフリカーエ（Rickettsia africae）、マダニにより媒介
ウシ
サハラ以南アフリカと西インド諸島
細菌が体内に侵入してから4～10日後に症状が始まります。マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。
地中海紅斑熱（ボタン熱）
リケッチア・コノリイ Rickettsia conorii、イヌダニにより媒介
イヌ
アフリカ、インド、南欧、中東の地中海、黒海、カスピ海沿岸地域
細菌が体内に侵入してから5～7日後に症状が始まります。マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。
リケッチア・シビリカ Rickettsia sibirica、マダニにより媒介
げっ歯類
アルメニア、中央アジア、シベリア、モンゴル、中国
マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。
リケッチア・オーストラリス（Rickettsia australis）、マダニにより媒介
げっ歯類
オーストラリア
マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。
リケッチア・パルケリ Rickettsia parkeri、マダニにより媒介
げっ歯類
米国南部および南米
細菌が体内に侵入してから2～10日後に症状が始まります。マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができます。
痘瘡リケッチア（Rickettsia akari）、ダニにより媒介
ハツカネズミ
ニューヨークで最初に発見
米国の他の地域、ロシア、韓国、アフリカ
ダニに刺された部位に小さな黒いかさぶたが現れます。それが小さな潰瘍になり、治癒すると瘢痕になります。約1週間後、発熱、頭痛、筋肉痛、広範な発疹が現れます。
Pacific Coast tick fever（西海岸マダニ熱）
R. philipii (364D)
Pacific Coast tick（西海岸マダニ）（Dermacentor occidentalis）
カリフォルニア
マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができ、続いて発熱、リンパ節の腫れ、頭痛、筋肉痛、疲労などの症状が現れます。発疹は他の紅斑熱よりもまれです。
ヒト単球エーリキア症
エーリキア・シャフェンシス（Ehrlichia chaffeensis）、マダニ（主にローンスターダニ）により媒介
オジロジカやその他の哺乳類
米国南東部と中南部
マダニに咬まれてから約12日後に症状が始まります。発熱、悪寒、筋肉痛、脱力、吐き気や嘔吐、せき、頭痛、全身のけん怠感などがみられます。発疹が体幹、腕、脚に現れます。
ヒト顆粒球アナプラズマ症
アナプラズマ・ファゴサイトフィルム（Anaplasma phagocytophilum）、マダニにより媒介
主にネズミなど小形のげっ歯類
米国の北東部、中部大西洋沿岸、北中西部、西海岸
欧州
マダニに咬まれてから約12日後に症状が始まります。発熱、悪寒、筋肉痛、脱力、吐き気や嘔吐、せき、頭痛、全身のだるさ（けん怠感）などがみられます。
Q熱
コクシエラ・ブルネッティ（Coxiella burnetii）、空気中の細菌に汚染された飛沫を吸入することや、汚染された生の牛乳を飲むことにより感染
ヒツジ、ウシ、ヤギ
世界中
細菌が体内に侵入して9～28日後に症状が突然始まります。発熱、重度の頭痛、悪寒、極度の脱力、筋肉痛、食欲減退、発汗、空せき、胸の痛み、息切れ（肺炎が原因）などの症状がみられますが、発疹は起こりません。