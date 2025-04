多くの高齢者は望ましくない副作用が起こりうる薬剤を服用しています。副作用には、眠気、めまい、錯乱、車の運転を妨げるその他の症状があります。これらの副作用は、処方薬と非処方薬(市販薬)のいずれでも起こる可能性があります。視覚機能、身体機能、または精神機能に影響を及ぼすおそれのある薬剤を新たに開始する場合は、数日間運転を控え、副作用が起こらないことを確認すべきです。

車の運転を妨げることがある薬剤には以下のものがあります。

けいれん発作の治療に用いられる薬剤

吐き気を抑えるために用いられる薬剤

抗ヒスタミン薬

抗精神病薬

ベンゾジアゼピン系薬剤またはその他の抗不安薬

緑内障治療薬

パーキンソン病の治療に用いられる薬剤

筋弛緩薬

オピオイド

睡眠補助薬

鎮静作用がある一部の抗うつ薬

(米国食品医薬品局[Food and Drug Administration:FDA]の運転と相性が悪い薬[Some Medicines and Driving Don't Mix]も参照のこと。)

アルコールやマリファナなどの多くのレクリエーショナルドラッグも運転能力を低下させる可能性があります。