乳児と小児における甲状腺機能亢進症

抗甲状腺薬

ベータ遮断薬

ときにヨウ素またはヒドロコルチゾン

ときに手術

新生児を含むすべての年齢の小児に、甲状腺が分泌する甲状腺ホルモンの量を減少させる抗甲状腺薬（チアマゾールなど）や、ときに心拍数を減少させるベータ遮断薬（プロプラノロールなど）が投与されます。ベータ遮断薬は心拍数が速すぎるか、血圧が高すぎる場合にのみ使用されます。ベータ遮断薬による治療は、抗甲状腺薬の効果が現れたら、中止します。

新生児には、他の治療法で効果がなかった場合に、ヨウ素またはヒドロコルチゾンを経口投与することもあります。これらの薬剤は、母親の胎盤から移行した抗体が新生児の血流中にみられなくなった時点で中止されます。抗甲状腺薬による治療を受けている乳児の場合は、綿密にモニタリングを行って、成長および発達に影響を及ぼす可能性のある甲状腺機能低下症が治療によって引き起こされていないことを確認しなければなりません。

甲状腺機能亢進症を起こしている新生児は、ほぼ常に6カ月以内に回復し、その後は抗甲状腺薬の服用は不要になります。抗甲状腺薬による治療を受けている年長の小児では、症状は最終的に消失しますが（寛解）、一部の小児では症状が再び現れる（再発）ため、さらに治療が必要かどうか判断するために定期的にモニタリングを行います。

バセドウ病の年長児（11歳以上）では、ときにバセドウ病を根本的に治療するため治療を追加する必要があります。根本的な治療（根治療法）は、抗甲状腺薬を18～24カ月服用しても寛解に至らない場合、小児が抗甲状腺薬を服用しない場合、または抗甲状腺薬により重篤な副作用がみられる場合に必要とされることがあります。根治療法としては、甲状腺を放射性ヨウ素で破壊するか、手術で摘出します。ただし、放射性ヨウ素は10歳以下の小児には通常投与しません。また甲状腺が大きな人ではしばしば効果がありません。このため、これらの要因をもっている小児や青年では、代わりに手術が行われることがあります。

一部の結節は手術で取り除きます。

急性甲状腺炎は抗菌薬で治療し、痛みと発熱に対しては非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）を使用します。手術が必要になることもあります（例えば、膿瘍の排出）。亜急性甲状腺炎では抗菌薬による治療は行いませんが、痛みと発熱に対してNSAIDを使用します。どの種類の甲状腺炎にも、抗甲状腺薬は使用されませんが、ベータ遮断薬を使用することがあります。

甲状腺クリーゼは、生命を脅かす緊急事態で、死亡リスクが高いです。集中治療室（ICU）で複数の薬剤を用いて治療されます。