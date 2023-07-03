女性の性機能および性機能障害の概要

女性の性機能障害には、性交時の痛み、腟周囲の筋肉の痛みを伴う不随意な収縮（腟けい）、性行為への関心の喪失（性欲減退）、性的興奮やオルガズムに関する問題などがあります。性機能障害と診断するには、これらの問題により女性に苦痛が生じている必要があります。
女性の性的な問題には身体的な原因や心理的な原因がありますが、多くの場合その両方があり、互いに影響を及ぼし合っています。
性的な問題の診断に際しては、医師は女性と、ときにパートナーと面談を行います；女性に痛みやオルガズムの問題がある場合は内診も必要になります。
女性における性的問題の治療は原因により異なりますが、可能性としては、性機能に関する教育、薬剤投与、骨盤の理学療法、精神療法、セックスセラピーなどが行われます。
女性には性機能に関する懸念がよくみられます。苦痛を感じるほど問題が重大である場合、性機能障害とみなされます。米国では、約12％の女性に性機能障害がみられます。
性機能障害は、以下のような具体的な問題の観点から説明および診断することができます。
性行為への関心の欠如または性的興奮に達しにくい（性的関心・興奮障害と呼ばれる）
腟周囲の筋肉の不随意な収縮または性行為中の痛み（性器-骨盤痛・挿入障害と呼ばれる）
性行為への関心が正常であるにもかかわらずオルガズムに達しにくい（女性オルガズム障害と呼ばれる）
物質・医薬品誘発性性機能不全
その他の性機能障害（「他の特定される性機能不全および特定不能の性機能不全」と呼ばれる）
物質・医薬品誘発性性機能不全では、性機能障害は物質（違法薬物を含む）や薬剤の開始、用量の変更、中止に関連します。
その他の性機能障害には、他のカテゴリーには該当しない性機能障害が含まれます。これには、特定できる原因のない性機能障害や特定の性機能障害の診断基準を厳密には満たさない性機能障害が含まれます。
持続性性喚起症候群は、男女両方に発生しうるまれな疾患ですが、具体的な診断基準はありません。持続性性喚起症候群の女性では、過度の肉体的興奮（性器への血流の増加および腟液の分泌増加により示唆される）が生じますが、性欲は欠如しています。その興奮の原因は特定されず、オルガズム後も興奮は通常消失しません。
多くの場合、性機能障害のある女性では、具体的な問題が複数みられます。例えば、性交時に痛みを感じるか、性的興奮に達しにくい女性では、たいていの場合セックスはあまり楽しいものではなく、オルガズムに達することが困難なことがあります。
女性の性的反応の周期は、精神状態およびパートナーとの関係の質に強く影響されます。初期欲求は加齢に伴って一般的に低下しますが、どの年齢においてもパートナーが新しくなると増大します。
正常な性機能
性機能と性的反応には、心（思考と感情）と体（神経系、循環系、内分泌系など）の両方が関わっています。性的反応には次のようなものがあります。
性欲
興奮
オルガズム
消退
性欲
性欲とは、性行為をしたい、あるいは続けたいという願望です。性的関心や性欲は思考、言葉、視覚、嗅覚、触感により誘発されます。性欲は最初から明らかなこともあれば、性行為や性的刺激が始まってから生じることもあります。
女性では、性欲と興奮がしばしば密接に関連しています。性的刺激は興奮や喜び、身体的反応（陰部への血流増加を含む）を誘発することがあります。性行為と親密さが続くにつれて性的満足感への欲求が高まります。
興奮
性的興奮とは、感じたり、考えたりする主観的な要素です。これには身体的な要素、すなわち性器周辺への血流の増加も関係しています。血流の増加は、自覚がなく、あるいは興奮を感じていなくても起こります。女性では、血流の増加により陰核（男性の陰茎に相当する部分）と腟壁が膨らみます。血流の増加により腟液の分泌も増加します（潤滑剤としての役目を果たします）。
この反射的な自律反応は性的刺激の数秒以内に生じ、性器が膨らんで潤滑性が増します。何か性的なもの（必ずしも官能的なものであったり主観的に興奮をもたらすものである必要はありません）を脳が感知することが、この反応の誘因となります。この反応中の性器のピリピリ感や拍動感が若年女性でより多く報告されています。女性では加齢に伴い、性的刺激による性器の血流は減少しますが、性的刺激に対する潤滑性は減少しないことがあります。
オルガズム
オルガズムは性的興奮の頂点です。オルガズムに達する直前、全身の筋肉の緊張が強くなります。オルガズムが始まると、腟周囲の筋肉が律動的に収縮します。女性は何度もオルガズムに至ることが可能です。オルガズム時に放出されるホルモンは、後に続く幸福感やリラックス感、消退に続く疲労感の一因となります。
消退
消退とは、オルガズムに続いてみられる幸福感と全身に広がる筋肉の弛緩です。消退は典型的にはオルガズムに続いて起こります。しかし、強い興奮をもたらす性行為の後には、オルガズムなしでゆっくりと消退が起こる場合もあります。消退が起きてすぐに新たな刺激に反応できる女性もいます。
原因
多くの要因が様々な性機能障害に関わっています。従来、原因は身体的なものまたは心理的なものと考えられていました。しかしながら、これら2種類の原因は切っても切れないものです。心理的な要因によって、脳、神経、ホルモン、最終的には性器に身体的な変化が起きることがあります。身体的な変化が心理的な影響を及ぼし、これがさらに身体的な影響を及ぼすこともあります。なかには、女性個人よりも状況に深く関わる要因もあります。また、性機能障害の原因はしばしば不明である場合が多いです。
心理的な要因
抑うつや不安が性機能障害に影響を及ぼすことがよくあります。うつ病が効果的に治療されれば、ときに性機能障害も改善します。ただし、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）と呼ばれる抗うつ薬の一種によって、性機能障害が引き起こされることもあります。
自己を解放すること、拒絶されること、自制心を失うことなどの様々な恐怖や、自尊心が低いことも性機能障害の一因となる可能性があります。
過去の経験が女性の心理的発達と性的発達に影響し、以下のような問題が起こります。
性的外傷などを含むネガティブな性的経験や他の経験があると、自尊心の低下、羞恥心、罪悪感につながることがあります。
小児期や青年期の心理的虐待、身体的虐待、または性的虐待により、子どもは感情をコントロールし、隠すことを覚えます。これは有用な防御機構であるためです。しかし、感情をコントロールし、隠す女性は、性的感情を表現することが苦手です。
小児期に親や愛する人を失った女性は、同じような喪失を恐れるために、ときに気づかないうちにセックスパートナーと仲を深めることが難しくなります。
性に関する様々な心配事により、性機能が妨げられます。例えば、セックスが望まない結果（妊娠や性感染症など）を生むことや、自分またはパートナーの性的能力について心配することがあります。
性機能に影響を及ぼす可能性がある、女性の現在の状況に関連する要因（状況因子と呼ばれます）としては以下のものがあります。
自己像：例えば、否定的な身体像、尿失禁、妊よう性の問題などがある女性や、乳房や子宮など性に関連する部位を手術で切除した女性では、性的な自己像（セルフイメージ）が低いことがあります。
パートナーとの関係：セックスパートナーに対し信頼をもっていなかったり、否定的な感情をもっていたりする場合があります。関係をもった最初の頃と比べて、パートナーに魅力を感じなくなる場合があります。
環境：ムードやプライバシー、安全性などが十分でないために、性的表現ができないことがあります。
文化：女性が性的表現や性行為を制限する文化的背景をもっていることがあります。文化によっては、セクシュアリティについて羞恥心や罪悪感を女性が抱いていることがあります。女性およびそのパートナーが、文化の違いから、ある性行為に対して異なる考え方をもつ場合があります。
気をそらすものまたは精神的なストレス：家族、仕事、家計や他の事で頭が一杯で性的興奮が妨げられることがあります。
知っていますか？
身体的な要因
様々な身体的状態、ホルモン、薬剤、違法薬物が性機能障害の原因になります。加齢または病気によってホルモンに変化が起こり、性機能を妨げます。
閉経後には、腟および尿路の変化（閉経関連泌尿生殖器症候群と呼ばれます）が性機能に影響を及ぼす可能性があります。例えば、閉経後にはエストロゲンが減少するため、腟の組織は薄くなって乾燥し弾力性が低下します。この状態を外陰腟萎縮（萎縮性腟炎）といい、性交時に痛みが生じることがあります。閉経期に生じうる泌尿器症状としては、切迫した尿意を感じること（尿意切迫）や頻回の尿路感染症などがあります。
同様の症状は、両側の卵巣摘出や分娩後に起こるホルモン変化によっても生じることがあります。
抗うつ薬の一種である選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）により性機能の問題がよく起こります。この薬剤はいくつかの種類の性機能障害の一因となることがあります。
飲酒も性機能の問題を引き起こす可能性があります。
何が女性の性機能に影響するか
種類
要因
心理的な要因
小児期または青年期の心理的、身体的、または性的虐待
不安
うつ病
親密になることに対する恐れ
自制心を失うことに対する恐れ
パートナーを失うことに対する恐れ
高い自己期待
低い自尊心
オルガズムを得られないことへの心配やパートナーの性的能力に関する心配
性行為によって望まない結果となること（望まない妊娠や性感染症）への心配
状況的な要因
性的な自己像（セルフイメージ）の低下（否定的な身体像、尿失禁、妊よう性の問題、乳房や子宮など性に関連する部位を手術で切除したことなどが原因となる場合がある）
性的表現や性行為を制限する文化的背景
気をそらすものまたは精神的なストレス
パートナーとの関係の問題
性行為を行うのにふさわしくない環境
身体的な要因
性器の異常（先天異常または手術や放射線療法後の瘢痕組織）
母乳哺育
腟の開口部周辺の皮膚の変化（硬化性苔癬など）
性器切除
閉経関連泌尿生殖器症候群（genitourinary syndrome of menopause）（腟組織の萎縮や尿意切迫など、閉経期に起こりうる腟および尿路の変化）
疲労
高プロラクチン血症（下垂体から分泌されるホルモンの1つであるプロラクチンの血中濃度が高くなった状態）
神経損傷（糖尿病、多発性硬化症、末梢神経障害または脊髄の病気などが原因となることがある）
骨盤臓器脱（腟や子宮などの骨盤内臓器の下垂）
身体障害
健康状態が悪い
早発閉経（卵巣機能不全）
多発性硬化症など脳や脊髄の一部の病気
物質使用症（物質の使用により問題が生じているにもかかわらず、その使用を続ける）
閉経前の女性における両側の卵巣の外科的切除
薬剤およびその他の物質
アルコール
特定の抗うつ薬、特に選択的セロトニン再取り込み阻害薬
抗ヒスタミン薬
ベータ遮断薬（高血圧または心疾患の治療に使用される）および高血圧の治療に使用されるその他の薬剤
ゴナドトロピン放出ホルモンアゴニスト（不妊症の治療に使用される）
診断
女性（および、ときにパートナー）との面接
内診
性機能障害は典型的には、症状が6カ月以上存在し、かつ重大な苦痛を引き起こしている場合に診断されます。性的な欲求、関心、興奮、またはオルガズムが減少、または欠如している場合でも、苦痛や苦悩を感じない女性もいます。このような状況では、障害と診断されません。
女性の性機能障害は、以下のうちの少なくとも1つを特徴とします。
性行為時の痛み
性欲の欠如
興奮障害
オルガズムに達することができない
性機能障害の診断の際には、女性と、ときにそのパートナーに対して詳細な問診が行われます。医師はまず、女性に自分の言葉で問題を説明するよう求めます。それから医師は、以下の点について尋ねます。
症状
その他の病気
過去に受けた婦人科処置および産科処置
骨盤部の損傷
性的外傷
違法薬物の使用
パートナーとの関係
パートナーの性機能の問題
気分
自尊心
小児期の人間関係
過去の性的経験
パーソナリティ特性（信頼する能力、不安になりやすい、自制心を感じる必要性など）
医師は内診を行い、腟や子宮頸部を含む外性器および内性器に異常がないか確認します。医師はたいていの場合、痛みの発生場所を特定することができます。性交時の痛みまたは性的外傷の既往がある女性の中には、内診を受けるのが困難な人がいます。内診の前に、そのことについて医師と話し合うこともできます。以下の方法によって、内診がより耐えやすいものになります。
内診を始める前に女性は医師と話し合って、内診中のコミュニケーションの方法を決めておくとよいでしょう。
女性は鏡を使うことで、内診中に医師が何を見ているかを見ることができ、医師は気づいた問題を女性に見てもらうことができます。
内診中に、女性は医師の手の上に自分の手を重ねてもよく、そうすることで、女性は自分がコントロールできているという感覚を高めることができます。
ただし、医師が性感染症やその他の感染症（真菌感染症や細菌性腟症など）を疑う場合には、腟と子宮頸部をみるために腟鏡といわれる器具を腟に挿入して（子宮頸部細胞診の場合と同じ）、腟と子宮頸部から体液のサンプルを採取し、それを臨床検査室に送ることがあります。
治療
性交時の痛みの原因の治療
薬剤、ホルモン療法を含む
骨盤の理学療法
ときに、女性個人またはカップルでの精神療法またはセックスセラピー
性機能障害の原因によって治療法が決定されます。しかし、原因にかかわらず、いくつかの一般的な対策が役立つことがあります。
パートナー双方に対して、女性の解剖学的構造や性欲を増す方法、興奮が起こる仕組みについて教えます
セックスのことを含め、パートナーとのコミュニケーションを改善します。
パートナーへの信頼、尊敬、情緒的な親密さが増すよう努力する：専門家の援助を得て、または自分たちの努力でこれらの感情を育てるべきです。パートナー関係にひびを入れるような衝突の解決方法を学ぶのに援助が必要になることもあります。
性行為以外にともに過ごす時間を作る：日常的によく会話をするカップルの方が、性行為を望み、ともに楽しみたいと感じる可能性が高くなります。
性行為に十分な時間とスペースを充てる：女性は仕事、家事、子どもの世話などの他の活動に気をとられたり、注意をそらされたりしている場合があります。見つかることや邪魔されることを女性が心配している場合は、その場のプライバシーが確実に保たれているようにすることが役に立ちます。十分な時間がとれるようにして、性的感情を呼び覚ます環境作りが役に立ちます。
様々なタイプの性行為を行う：例えば、体が反応する部分をなでてキスをする、性交を始める前に十分に互いの性器を触ることにより、親密性が増し、不安が少なくなります。
望まない結果を避ける対策を講じる：妊娠や性感染症に対する恐れが性欲を妨げている場合は、このような対策が特に有用になります。
マインドフルネスを実践する：マインドフルネスでは、起こっていることに対して判断を下したり、観察したりすることなく、その瞬間に起こっていることだけに集中することを学びます。マインドフルネスを実践して現在に集中することで、気をそらす物事から解放され、性行為の際の感覚に集中することができるようになります。マインドフルネスの習得については、インターネットを使って情報を得ることができます。
健全な性的反応を得るのに何が必要かに気づくだけで、自分の思考や行動を変えるのに十分役立つ場合もあります。しかし、複数のタイプの性機能障害がみられる女性も多いため、しばしば複数の治療法が必要になります。ときに、かかりつけ医、婦人科医、痛みの専門医、精神療法士、セックス・セラピスト、理学療法士などを含む集学的チームが必要になります。
薬剤
エストロゲン療法は閉経関連泌尿生殖器症候群の女性における性機能障害の治療として行うことができます。女性に腟の症状や泌尿器症状のみがみられる場合は、医師は通常、腟に挿入するタイプのエストロゲン製剤（クリーム剤［プラスチック製のアプリケーターを使用］、錠剤、またはリングタイプ）を処方します。エストロゲンクリームは外陰に塗って使用することもあります。これらの治療は腟に影響を及ぼす症状（腟の乾燥および腟の萎縮、尿意切迫、頻回の尿路感染症など）を効果的に治療できますが、気分のかわりやすさ、ホットフラッシュ、または睡眠障害には役立ちません。
閉経後女性では、プラステロン（合成型のデヒドロエピアンドロステロン［DHEA］）の腟坐薬を腟内に挿入することでも、腟の乾燥を緩和し、性交時の痛みを軽減することができます。
オスペミフェン（ospemifene）（選択的エストロゲン受容体モジュレーター）は、経腟投与によるホルモン療法を行うことができない女性の閉経関連泌尿生殖器症候群の治療に使用することができます。
選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI、抗うつ薬の一種）は複数のタイプの性機能障害の一因となりうるため、性的反応を妨げにくい別の抗うつ薬に置き換えることが有用でしょう（例えば、ブプロピオン、モクロベミド［moclobemide］、ミルタザピン、デュロキセチン）。また、ブプロピオンとSSRIの併用投与の方が、SSRIの単独投与よりも性的反応が良好となります。SSRIの服用を開始してからオルガズムを得られなくなった女性では、シルデナフィル（勃起障害の治療薬）の使用がオルガズムの回復の助けになることを示す科学的根拠が得られています。しかしながら、シルデナフィルは女性における有効性の科学的根拠が不明であるため、通常は推奨されません。
エストロゲンとプロゲストーゲンの全身投与を受けている閉経後女性では、テストステロン（錠剤またはクリームとして皮膚に塗布）の追加が性的関心・興奮障害に役立つことがあります。ただし、この目的でのテストステロンの使用は実験的な段階にあり、リスクと便益について女性は事前に主治医と話し合うべきです。テストステロンを使用している女性に対して医師は、にきび（ざ瘡）、過剰な体毛の成長（男性型多毛症）、男性的特徴の出現（男性化）などの副作用がないか定期的に確認しなければなりません。
精神療法
精神療法が性的な問題のある女性に役立つことがあります。例えば、認知行動療法により、病気や不妊症によって抱くようになった否定的な自己像に気づくことができます。マインドフルネス認知療法は、認知行動療法とマインドフルネスの実践を組み合わせたものです。この方法では、認知行動療法のように否定的な思考に気づき、ただ思考を観察し、これらは現実を反映したものではなく、単なる思考であると認識することを促します。このアプローチにより、否定的な思考に気をそらされたり、邪魔をされたりすることが少なくなります。マインドフルネス認知療法は、性的関心・興奮障害および腟の開口部に圧力がかかるたびに生じる痛み（誘発性腟前庭痛といわれる、性器-骨盤痛・挿入障害の一種）の治療に用いることができます。
小児期からの問題（性的外傷など）が性機能を妨げている場合、さらに徹底した精神療法が必要になることもあります。
カップル間のコミュニケーションを改善したり、問題に対処したりするために、カップル療法が役に立つことがあります。セックスセラピーは、特定の性的問題やお互いの関係性など、性生活に影響を及ぼす問題に女性とそのパートナーが対処するのにしばしば役立ちます。
その他の治療
性器骨盤痛・挿入障害を有する女性では、いくつかの種類の理学療法が有用となる場合があります。
理学療法士は、凝った骨盤底筋を伸ばして緩めるために以下のいくつかの技法を用いることができます。
軟部組織モビライゼーションおよび筋筋膜リリース： 症状が出ている筋肉または筋肉を覆う組織（筋筋膜）を圧迫して伸ばすために様々な動き（リズミカルに押す、マッサージするなど）を用いる
トリガーポイントの圧迫：痛みが始まる部分（トリガーポイント）と思われる、症状が出ている筋肉の最も敏感な部分を圧迫する
電気刺激：腟口に固定した器具を介して微弱な電流を流す
膀胱訓練および腸管の再訓練：厳格な排尿計画に従うよう女性に指導するとともに、尿道および肛門周囲の筋肉を強化する運動を推奨し、ときにバイオフィードバック法を併用する
超音波療法：症状が出ている筋肉にエネルギー（周波数の高い音波によって生じる）を加える（患部への血流を増加させ、治癒を促進し、固い筋肉を緩める）
骨盤底筋の緊張のために性交痛が生じている場合、女性はダイレーター（医師の処方により、または店頭で入手可能）を挿入してストレッチを行い、腟の感受性を低下させることができます。そうすることで、性行為がより楽になる可能性があります。
腟の潤滑剤および保湿剤は、性交時の痛みの原因となる腟の乾燥を軽減できます。そのような治療には、食物由来の油（ココナツ油など）、シリコン製の潤滑剤、および水性の製品などがあります。水性の潤滑剤はすぐに乾燥するため塗り直す必要がありますが、ワセリンやその他の油性の潤滑剤よりも好まれます。食物由来の油により、コンドームやペッサリーなどラテックス製の避妊具が破損することもあります。このため、コンドームと一緒には使用しないようにしましょう。シリコン製の潤滑剤は、コンドームやペッサリーと一緒に使用可能で、同様に水性の潤滑剤も使用可能です。女性は自分に最適な潤滑剤の種類を主治医に尋ねるとよいでしょう。
機能障害の種類に応じて、性的能力の訓練（自慰の指導など）や、性的ニーズおよび性的好みに関するパートナーとのコミュニケーションを促進するための訓練を行うことができます。
バイブレーターや陰核吸引器などの器具は、性的関心・興奮障害またはオルガズム障害の女性が使用できますが、その有効性を裏付ける科学的根拠はほとんどありません。これらの製品の多くは店頭で購入できます。
加齢に関連する注意点：高齢女性の性機能障害
高齢の女性がセックスをしなくなる主な理由は、性的に機能可能なパートナーがいないことです。しかし、加齢に伴う変化、特に閉経のために起こる変化によって、女性は性機能障害を経験しやすくなります。また、糖尿病、動脈硬化、尿路感染症、関節炎などの加齢とともに多くなる病気によって性機能が妨げられます。しかし、これらの変化により性行為やその楽しみを終わらせる必要はなく、高齢女性に起こる性機能障害の原因はすべて加齢に伴う変化であるとは限りません。
若い女性と同様に高齢女性において最もよく発生する問題は性行為への関心の喪失です。
閉経後、エストロゲンの分泌量が減少します。
30代になるとテストステロンの分泌量が減少し始め、およそ70歳までにテストステロンは作られなくなります。この減少が性的関心および性的反応の低下につながるかどうかは分かっていません。
その他の異常によって性機能が妨げられる場合もあります。例えば、高齢の女性は病気、手術、加齢により生じた体の変化に悩むことがあります。文化的背景から、性欲があることや空想にふけることは、高齢者としてふさわしくない、あるいは恥ずかしいことであると考える人もいます。パートナーの健康状態や性機能を心配していることもあります。
セックスに関心のある高齢女性は多くいます。高齢の女性は、高齢になると性機能障害は普通であると決めてかかるべきではありません。性機能障害で悩んでいる場合は、主治医に相談すべきです。多くの場合、病気（うつ病など）の治療、薬剤の中止や変更、性機能についての学習、医療専門職やカウンセラーへの相談が役に立ちます。
閉経による腟の乾燥や性交時の痛みは、低用量エストロゲン（クリーム、錠剤、またはリングとして）またはデヒドロエピアンドロステロン（DHEA、坐薬として）などの経腟投与によるホルモン療法で治療できます。エストロゲンは服用するか、パッチ剤またはゲルで皮膚に塗布しますが、これらの剤形のエストロゲンは全身に作用し、通常は他の更年期症状（ホットフラッシュなど）もみられる場合にのみ使用され、60歳以上の女性には通常使用されません。エストロゲンには便益に加えて潜在的なリスク（血栓、乳がんリスクのわずかな上昇）もあるため、女性は服用を開始する前にリスクと便益について主治医に相談するべきです。
ときに、他のあらゆる方法が無効であった場合、エストロゲン療法に加えてテストステロンの内服薬が処方されますが、この組合せの処方は推奨されていません。まだ実験的な段階であり、長期的な安全性は不明なためです。