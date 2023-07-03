女性の性機能および性機能障害の概要

女性の性機能障害には、性交時の痛み、腟周囲の筋肉の痛みを伴う不随意な収縮（腟けい）、性行為への関心の喪失（性欲減退）、性的興奮やオルガズムに関する問題などがあります。性機能障害と診断するには、これらの問題により女性に苦痛が生じている必要があります。

女性の性的な問題には身体的な原因や心理的な原因がありますが、多くの場合その両方があり、互いに影響を及ぼし合っています。

性的な問題の診断に際しては、医師は女性と、ときにパートナーと面談を行います；女性に痛みやオルガズムの問題がある場合は内診も必要になります。

女性における性的問題の治療は原因により異なりますが、可能性としては、性機能に関する教育、薬剤投与、骨盤の理学療法、精神療法、セックスセラピーなどが行われます。

女性には性機能に関する懸念がよくみられます。苦痛を感じるほど問題が重大である場合、性機能障害とみなされます。米国では、約12％の女性に性機能障害がみられます。

性機能障害は、以下のような具体的な問題の観点から説明および診断することができます。

物質・医薬品誘発性性機能不全では、性機能障害は物質（違法薬物を含む）や薬剤の開始、用量の変更、中止に関連します。

その他の性機能障害には、他のカテゴリーには該当しない性機能障害が含まれます。これには、特定できる原因のない性機能障害や特定の性機能障害の診断基準を厳密には満たさない性機能障害が含まれます。

持続性性喚起症候群は、男女両方に発生しうるまれな疾患ですが、具体的な診断基準はありません。持続性性喚起症候群の女性では、過度の肉体的興奮（性器への血流の増加および腟液の分泌増加により示唆される）が生じますが、性欲は欠如しています。その興奮の原因は特定されず、オルガズム後も興奮は通常消失しません。

多くの場合、性機能障害のある女性では、具体的な問題が複数みられます。例えば、性交時に痛みを感じるか、性的興奮に達しにくい女性では、たいていの場合セックスはあまり楽しいものではなく、オルガズムに達することが困難なことがあります。

女性の性的反応の周期は、精神状態およびパートナーとの関係の質に強く影響されます。初期欲求は加齢に伴って一般的に低下しますが、どの年齢においてもパートナーが新しくなると増大します。

正常な性機能 性機能と性的反応には、心（思考と感情）と体（神経系、循環系、内分泌系など）の両方が関わっています。性的反応には次のようなものがあります。 性欲

興奮

オルガズム

消退 性欲 性欲とは、性行為をしたい、あるいは続けたいという願望です。性的関心や性欲は思考、言葉、視覚、嗅覚、触感により誘発されます。性欲は最初から明らかなこともあれば、性行為や性的刺激が始まってから生じることもあります。 女性では、性欲と興奮がしばしば密接に関連しています。性的刺激は興奮や喜び、身体的反応（陰部への血流増加を含む）を誘発することがあります。性行為と親密さが続くにつれて性的満足感への欲求が高まります。 興奮 性的興奮とは、感じたり、考えたりする主観的な要素です。これには身体的な要素、すなわち性器周辺への血流の増加も関係しています。血流の増加は、自覚がなく、あるいは興奮を感じていなくても起こります。女性では、血流の増加により陰核（男性の陰茎に相当する部分）と腟壁が膨らみます。血流の増加により腟液の分泌も増加します（潤滑剤としての役目を果たします）。 この反射的な自律反応は性的刺激の数秒以内に生じ、性器が膨らんで潤滑性が増します。何か性的なもの（必ずしも官能的なものであったり主観的に興奮をもたらすものである必要はありません）を脳が感知することが、この反応の誘因となります。この反応中の性器のピリピリ感や拍動感が若年女性でより多く報告されています。女性では加齢に伴い、性的刺激による性器の血流は減少しますが、性的刺激に対する潤滑性は減少しないことがあります。 オルガズム オルガズムは性的興奮の頂点です。オルガズムに達する直前、全身の筋肉の緊張が強くなります。オルガズムが始まると、腟周囲の筋肉が律動的に収縮します。女性は何度もオルガズムに至ることが可能です。オルガズム時に放出されるホルモンは、後に続く幸福感やリラックス感、消退に続く疲労感の一因となります。 消退 消退とは、オルガズムに続いてみられる幸福感と全身に広がる筋肉の弛緩です。消退は典型的にはオルガズムに続いて起こります。しかし、強い興奮をもたらす性行為の後には、オルガズムなしでゆっくりと消退が起こる場合もあります。消退が起きてすぐに新たな刺激に反応できる女性もいます。

原因 多くの要因が様々な性機能障害に関わっています。従来、原因は身体的なものまたは心理的なものと考えられていました。しかしながら、これら2種類の原因は切っても切れないものです。心理的な要因によって、脳、神経、ホルモン、最終的には性器に身体的な変化が起きることがあります。身体的な変化が心理的な影響を及ぼし、これがさらに身体的な影響を及ぼすこともあります。なかには、女性個人よりも状況に深く関わる要因もあります。また、性機能障害の原因はしばしば不明である場合が多いです。 心理的な要因 抑うつや不安が性機能障害に影響を及ぼすことがよくあります。うつ病が効果的に治療されれば、ときに性機能障害も改善します。ただし、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）と呼ばれる抗うつ薬の一種によって、性機能障害が引き起こされることもあります。 自己を解放すること、拒絶されること、自制心を失うことなどの様々な恐怖や、自尊心が低いことも性機能障害の一因となる可能性があります。 過去の経験が女性の心理的発達と性的発達に影響し、以下のような問題が起こります。 性的外傷などを含むネガティブな性的経験や他の経験があると、自尊心の低下、羞恥心、罪悪感につながることがあります。

小児期や青年期の心理的虐待、身体的虐待、または性的虐待により、子どもは感情をコントロールし、隠すことを覚えます。これは有用な防御機構であるためです。しかし、感情をコントロールし、隠す女性は、性的感情を表現することが苦手です。

小児期に親や愛する人を失った女性は、同じような喪失を恐れるために、ときに気づかないうちにセックスパートナーと仲を深めることが難しくなります。 性に関する様々な心配事により、性機能が妨げられます。例えば、セックスが望まない結果（妊娠や性感染症など）を生むことや、自分またはパートナーの性的能力について心配することがあります。 性機能に影響を及ぼす可能性がある、女性の現在の状況に関連する要因（状況因子と呼ばれます）としては以下のものがあります。 自己像：例えば、否定的な身体像、尿失禁、妊よう性の問題などがある女性や、乳房や子宮など性に関連する部位を手術で切除した女性では、性的な自己像（セルフイメージ）が低いことがあります。

パートナーとの関係：セックスパートナーに対し信頼をもっていなかったり、否定的な感情をもっていたりする場合があります。関係をもった最初の頃と比べて、パートナーに魅力を感じなくなる場合があります。

環境：ムードやプライバシー、安全性などが十分でないために、性的表現ができないことがあります。

文化：女性が性的表現や性行為を制限する文化的背景をもっていることがあります。文化によっては、セクシュアリティについて羞恥心や罪悪感を女性が抱いていることがあります。女性およびそのパートナーが、文化の違いから、ある性行為に対して異なる考え方をもつ場合があります。

気をそらすものまたは精神的なストレス：家族、仕事、家計や他の事で頭が一杯で性的興奮が妨げられることがあります。 知っていますか？ 身体的な要因 様々な身体的状態、ホルモン、薬剤、違法薬物が性機能障害の原因になります。加齢または病気によってホルモンに変化が起こり、性機能を妨げます。 閉経後には、腟および尿路の変化（閉経関連泌尿生殖器症候群と呼ばれます）が性機能に影響を及ぼす可能性があります。例えば、閉経後にはエストロゲンが減少するため、腟の組織は薄くなって乾燥し弾力性が低下します。この状態を外陰腟萎縮（萎縮性腟炎）といい、性交時に痛みが生じることがあります。閉経期に生じうる泌尿器症状としては、切迫した尿意を感じること（尿意切迫）や頻回の尿路感染症などがあります。 同様の症状は、両側の卵巣摘出や分娩後に起こるホルモン変化によっても生じることがあります。 抗うつ薬の一種である選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）により性機能の問題がよく起こります。この薬剤はいくつかの種類の性機能障害の一因となることがあります。 飲酒も性機能の問題を引き起こす可能性があります。 表 何が女性の性機能に影響するか 表

診断 女性（および、ときにパートナー）との面接

内診 性機能障害は典型的には、症状が6カ月以上存在し、かつ重大な苦痛を引き起こしている場合に診断されます。性的な欲求、関心、興奮、またはオルガズムが減少、または欠如している場合でも、苦痛や苦悩を感じない女性もいます。このような状況では、障害と診断されません。 女性の性機能障害は、以下のうちの少なくとも1つを特徴とします。 性行為時の痛み

性欲の欠如

興奮障害

オルガズムに達することができない 性機能障害の診断の際には、女性と、ときにそのパートナーに対して詳細な問診が行われます。医師はまず、女性に自分の言葉で問題を説明するよう求めます。それから医師は、以下の点について尋ねます。 症状

その他の病気

過去に受けた婦人科処置および産科処置

骨盤部の損傷

性的外傷

違法薬物の使用

パートナーとの関係

パートナーの性機能の問題

気分

自尊心

小児期の人間関係

過去の性的経験

パーソナリティ特性（信頼する能力、不安になりやすい、自制心を感じる必要性など） 医師は内診を行い、腟や子宮頸部を含む外性器および内性器に異常がないか確認します。医師はたいていの場合、痛みの発生場所を特定することができます。性交時の痛みまたは性的外傷の既往がある女性の中には、内診を受けるのが困難な人がいます。内診の前に、そのことについて医師と話し合うこともできます。以下の方法によって、内診がより耐えやすいものになります。 内診を始める前に女性は医師と話し合って、内診中のコミュニケーションの方法を決めておくとよいでしょう。

女性は鏡を使うことで、内診中に医師が何を見ているかを見ることができ、医師は気づいた問題を女性に見てもらうことができます。

内診中に、女性は医師の手の上に自分の手を重ねてもよく、そうすることで、女性は自分がコントロールできているという感覚を高めることができます。 ただし、医師が性感染症やその他の感染症（真菌感染症や細菌性腟症など）を疑う場合には、腟と子宮頸部をみるために腟鏡といわれる器具を腟に挿入して（子宮頸部細胞診の場合と同じ）、腟と子宮頸部から体液のサンプルを採取し、それを臨床検査室に送ることがあります。