瞳孔不同の最も一般的な原因は以下のものです。

生理的瞳孔不同

生理的瞳孔不同とは、左右の瞳孔の大きさが自然に異なっていることです。これは病気ではありません。人口の約20％は生涯にわたって左右の瞳孔の大きさが異なり、正常な変化とみなされています。このような人では、両眼の瞳孔が光と闇に正常に反応し、症状もありません。

頻度は下がりますが、以下の原因で左右の瞳孔の大きさが異なる人もいます。

眼疾患

神経系疾患

大きい方の瞳孔が異常なのか小さい方の瞳孔が異常なのかは、原因によって異なります。大きい方の瞳孔が正常に収縮できないことが多いですが、 ホルネル症候群などのように、小さい方の瞳孔が散大できないという場合もあります。大きい方の瞳孔が異常であれば、明るい光の下にいるときの方が、瞳孔の大きさの差が広がります。小さい方の瞳孔が異常であれば、暗いところにいるときの方が、大きな差がみられます。

瞳孔不同の原因となる眼疾患には、先天異常または眼のけがなどがあります。一部の薬剤が眼に入ることでも、瞳孔に異常が現れることがあります。眼疾患の治療に用いられる薬剤（例えば、特定の疾患またはけがに用いられるホマトロピン、緑内障に用いられるピロカルピン）を使用した場合だけでなく、薬剤や他の物質（例えば、乗り物酔いに用いられるスコポラミンパッチ、シロバナヨウシュチョウセンアサガオなどの植物、特定の殺虫剤）が誤って眼に入ってしまうことでも、左右の瞳孔の大きさが変わることがあります。虹彩の炎症（虹彩炎）や特定の型の緑内障でも、左右の瞳孔の大きさに違いが現れますが、通常、激しい眼痛の方が症状として目立ちます。

瞳孔不同の原因となる神経系疾患には、第3脳神経の病気のほか、交感神経系または副交感神経系（自律神経系）の一部の異常があります。神経の信号は、これらの経路を伝わって瞳孔や、眼とまぶたの筋肉に送られます。したがって、瞳孔に影響を及ぼす神経系の病気がある人には、まぶたの垂れ下がり、複視、眼球の位置のずれなどの症状もしばしばみられます。こういった神経系の経路に影響を及ぼす脳疾患には、脳卒中、脳出血（自然な出血または頭部のけがによる出血）のほか、頻度は下がりますが、特定の腫瘍または感染症などがあります。交感神経系に影響を及ぼす脳以外の病気には、首または胸の上部の腫瘍やけがなどがあります。ホルネル症候群とは、瞳孔の収縮、まぶたの垂れ下がり、異常のある方の眼の周りの発汗減少という3つが組み合わさった症状のことです。ホルネル症候群は、原因にかかわらず、眼につながる交感神経系が分断されることで起こります。