肺動脈弁狭窄症は、肺動脈弁の開口部が狭くなり、右心室から肺動脈に向かう血流が遮断（閉塞）される病気です。しばしば出生時から存在し（先天性）、そのため小児にみられます。
（心臓弁膜症の概要と動画「心臓」も参照のこと。）
肺動脈弁は、右心室と肺につながる血管（肺動脈）の間の開口部にあります。肺動脈弁は、右心室が収縮し、肺に血液を送り出す際に開きます。特定の病気により弁の開口部が狭くなります（狭窄）。
肺動脈弁狭窄症は成人ではまれであり、通常は先天異常によって起こります。狭窄が重度の場合は、大きな心雑音（聴診器で聞くことができる心臓の異常な音）が生じることから、通常は小児期に診断されます。重症の肺動脈弁狭窄症では、小児期に心不全が起きることがありますが、通常は成人期まで症状はみられません。
症状は、胸痛（狭心症）、息切れ、失神などです。
肺動脈弁狭窄症の診断
身体診察
心エコー検査
聴診では、肺動脈弁狭窄症に特有の心雑音が聞こえます。
心エコー検査は、狭くなっている弁の開口部と弁を通る血液量を描出できるため、狭窄の重症度を評価できます。
肺動脈弁狭窄症の治療
バルーン弁形成術
症状がみられるか、心エコー検査で高度の狭窄が認められた場合には、バルーン弁形成術を行うことがあります。この手法では、先端にバルーンの付いたカテーテルを静脈から心臓の中に挿入し、弁の開口部を拡張して開きます。弁の内部に到達したら、バルーンを膨らませて癒着した弁尖を分離します。まれに、肺動脈弁を生体弁に置換することもあります。
さらなる情報
以下の英語の資料が役に立つかもしれません。こちらの情報源の内容について、MSDマニュアルでは責任を負いませんのでご了承ください。
米国心臓協会：心臓弁膜症（American Heart Association: Heart Valve Disease）：心臓弁膜症の診断と治療に関する包括的な情報を提供している