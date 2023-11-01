肺動脈弁狭窄症は、肺動脈弁の開口部が狭くなり、右心室から肺動脈に向かう血流が遮断（閉塞）される病気です。しばしば出生時から存在し（先天性）、そのため小児にみられます。

（心臓弁膜症の概要と動画「心臓」も参照のこと。）

肺動脈弁は、右心室と肺につながる血管（肺動脈）の間の開口部にあります。肺動脈弁は、右心室が収縮し、肺に血液を送り出す際に開きます。特定の病気により弁の開口部が狭くなります（狭窄）。

肺動脈弁狭窄症は成人ではまれであり、通常は先天異常によって起こります。狭窄が重度の場合は、大きな心雑音（聴診器で聞くことができる心臓の異常な音）が生じることから、通常は小児期に診断されます。重症の肺動脈弁狭窄症では、小児期に心不全が起きることがありますが、通常は成人期まで症状はみられません。

症状は、胸痛（狭心症）、息切れ、失神などです。

肺動脈弁狭窄症の診断 身体診察

心エコー検査 聴診では、肺動脈弁狭窄症に特有の心雑音が聞こえます。 心エコー検査は、狭くなっている弁の開口部と弁を通る血液量を描出できるため、狭窄の重症度を評価できます。