Come applicare una stecca fissa per il dito

Le stecche per le dita sono dispositivi che immobilizzano e mantengono la stabilità di un dito ferito.
Indicazioni
Frattura della falange distale (1)
Lesioni tendinee delle dita (p. es., lesioni del tendine estensore dorsale [dito a martello o deformità a boutonnière] o lesioni del tendine flessore volare [avulsione del flessore profondo delle dita])
Lussazioni dell'articolazione interfalangea distale o prossimale
Distorsioni/lussazioni instabili delle dita che non sono adeguatamente immobilizzate con il buddy-taping (sindattilia con nastro)
Controindicazioni
Controindicazioni assolute
Frattura esposta: Può essere applicata una stecca per il dito temporanea per stabilizzare una frattura esposta in attesa di un intervento chirurgico.
Controindicazioni relative
Nessuna
Complicanze
Compromissione circolatoria (p. es., causata da un bendaggio troppo stretto)
Rigidità (p. es., causata dall'immobilizzazione di articolazioni non affette)
Attrezzatura
Stecca di alluminio malleabile ricoperta da uno strato di schiuma
Nastro adesivo da 1,25 cm
Cesoie robuste per tagliare la stecca per la lunghezza
Sono disponibili diverse stecche in commercio per lesioni specifiche (p. es., a forma di rana, dito curvo). Tali stecche prefabbricate di solito possono immobilizzare solo le articolazioni interfalangee; spesso hanno alette che vengono piegate per tenere la stecca in posizione. Le stecche per le dita che devono anche immobilizzare l'articolazione metacarpofalangea sono solitamente costituite da un pezzo di striscia piatta e dritta di alluminio e schiuma, che l'operatore taglia e piega alle dimensioni e agli angoli appropriati.
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Considerazioni aggiuntive
Le lussazioni e le fratture angolate devono essere ridotte prima della steccatura.
Considerare la somministrazione di un blocco digitale con anestesia locale prima di steccare se è necessaria la manipolazione.
Spesso, per minimizzare la rigidità, viene immobilizzata solo l'articolazione interfalangea interessata, lasciando all'articolazione non interessata un range di movimento del tutto libero (p. es., dito a martello).
Alcune lesioni alle dita (p. es., fratture angolate o instabili della falange prossimale) richiedono l'immobilizzazione dei metacarpi e del polso con una stecca a doccia ulnare.
Posizione dell'articolazione
Il paziente deve essere posizionato in modo che l'operatore abbia un accesso adeguato al dito del paziente interessato.
Il posizionamento finale dell'articolazione e la scelta della tecnica di immobilizzazione articolare dipendono dal tipo di lesione. Di seguito sono riportate le posizioni di immobilizzazione per alcune lesioni specifiche.
Frattura della falange distale (detta anche frattura del ciuffo): articolazione interfalangea distale in estensione completa
Lesione del tendine estensore dorsale (p. es., dito a martello), che di solito si presenta con l'incapacità del paziente di estendere la falange distale a livello dell'articolazione interfalangea distale: immobilizzare solo l'articolazione interfalangea distale in iperestensione
Lesione del tendine flessore volare (p. es., dito di Jersey), che si presenta con l'incapacità di flettere la falange distale a livello dell'articolazione IFD): steccare le articolazioni interfalangee distali e prossimali (IFD e IFP, rispettivamente) in leggera flessione (p. es., da 15 a 30°)
Lussazione dell'articolazione metacarpofalangea: articolazione metacarpofalangea in flessione di circa 50°
Le fratture della falange media sono classificate in base alla sede (testa, collo, diafisi, base) e alla deformità.
Descrizione passo dopo passo della procedura
Scegliere (o fabbricare) una stecca della lunghezza appropriata.
Per le stecche complete delle dita, misurare dorsalmente dall'articolazione metacarpofalangea alla punta del dito.
Per le stecche che comprendono anche l'articolazione metacarpofalangea, tagliare una lunghezza che si estende da appena oltre la punta del dito fino alla base dei metacarpi.
Se il taglio del tutore lascia bordi taglienti, avvolgere del nastro adesivo di stoffa sui bordi per prevenire lesioni.
Modellare la stecca per immobilizzare il dito nella posizione appropriata.
Posizionare la stecca sulla superficie dorsale del dito.
Fissare la stecca al dito con del nastro adesivo intorno a ciascuna falange per immobilizzare l'articolazione o le articolazioni bersaglio (p. es., per l'immobilizzazione dell'articolazione interfalangea prossimale, applicare del nastro intorno alle falangi prossimali e medie).
Cure dopo il trattamento
Organizzare o raccomandare un appropriato follow-up.
Dire al paziente di mantenere la stecca asciutta per prevenire la macerazione della pelle.
Consigliare ai pazienti con lesione del tendine estensore di mantenere il dito in estensione durante i cambi di stecca, poiché qualsiasi flessione interrompe la guarigione e può prolungare il recupero.
Istruire il paziente a cercare ulteriori cure se il dolore non può essere controllato con i farmaci orali a casa.
Avvertimenti ed errori comuni
Per le lesioni della falange distale, estendere la stecca oltre l'estremità del dito in modo che la punta del dito sia protetta.
Tenere conto della lunghezza effettiva delle falangi del paziente quando si formano le pieghe nella stecca.
Immobilizzare solo le articolazioni necessarie per la lesione particolare. L'immobilizzazione completa delle dita non è indicata in tutte le lesioni delle dita e può portare a rigidità articolare.
Poiché il movimento delle dita è facilitato da un complesso sistema di tendini flessori ed estensori, un esame attento e talvolta dettagliato è fondamentale per identificare il tipo appropriato di stecca.
Suggerimenti e trucchi
Dopo aver tagliato e piegato una stecca di alluminio e schiuma diritta, arrotondare e lisciare gli angoli tagliati in modo che non pungano il paziente. Avvolgere il bordo tagliato con un nastro di stoffa per evitare lesioni dovute ai bordi taglienti.
Le stecche a rana vengono applicate sulla superficie volare del dito.
Le stecche in alluminio a forma di U sono utili per le fratture della falange distale perché forniscono una protezione aggiuntiva alla punta delle dita.
L'immobilizzazione con compagno (fasciatura di 2 dita insieme, sindattilia) è un altro strumento utile per le distorsioni minori delle dita.