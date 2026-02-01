Come applicare una stecca fissa per il dito

Stecca di alluminio malleabile ricoperta da uno strato di schiuma

Nastro adesivo da 1,25 cm

Cesoie robuste per tagliare la stecca per la lunghezza

Sono disponibili diverse stecche in commercio per lesioni specifiche (p. es., a forma di rana, dito curvo). Tali stecche prefabbricate di solito possono immobilizzare solo le articolazioni interfalangee; spesso hanno alette che vengono piegate per tenere la stecca in posizione. Le stecche per le dita che devono anche immobilizzare l'articolazione metacarpofalangea sono solitamente costituite da un pezzo di striscia piatta e dritta di alluminio e schiuma, che l'operatore taglia e piega alle dimensioni e agli angoli appropriati.