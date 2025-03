Terapia antiretrovirale nei bambini

Esistono > 40 di farmaci per la terapia antiretrovirale, comprese le associazioni di più farmaci, disponibili negli Stati Uniti, ognuno dei quali può avere effetti avversi e interazioni farmacologiche con altri farmaci antiretrovirali o con i più comuni antibiotici, anticonvulsivanti e sedativi. Sono in corso di studio nuovi farmaci antiretrovirali, immunomodulatori e vaccini.

Il monitoraggio clinico e laboratoristico sono importanti per identificare la tossicità dei farmaci e l'insuccesso terapeutico.

Dato che le opinioni degli esperti sulle strategie terapeutiche cambiano rapidamente, è fortemente consigliata la consulenza di esperti. Oggi sono ampiamente utilizzate, nei bambini più grandi e negli adolescenti, compresse che contengono combinazioni a dose fissa di ≥ 3 farmaci, per semplificare i regimi terapeutici (definiti regimi a compressa singola; una compressa 1 volta/die) e migliorare l'aderenza; per i bambini più piccoli queste combinazioni non sono disponibili negli Stati Uniti o sono difficili da assumere.

Il trattamento standard per i bambini è simile a quello per gli adulti: la terapia antiretrovirale combinata, allo scopo di massimizzare la soppressione virale e minimizzare la selezione di ceppi farmaco-resistenti. I regimi preferiti variano un po' per età, ma tipicamente contengono 2 inibitori nucleosidici/nucleotidici della trascrittasi inversa (NRTI) più un integrase strand transfer inhibitor (INSTI) o un inibitore della proteasi (PI), o, raramente, un inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa (NNRTI) (Vedi tabella Regimi antiretrovirali selezionati per la terapia iniziale dell'infezione da HIV nei bambini). L'uso di farmaci antiretrovirali nei bambini e negli adolescenti già trattai in precedenza è complesso; solo scelte iniziali selezionate per bambini e adolescenti mai trattati in precedenza sono incluse nella tabella.

Per informazioni sui farmaci antiretrovirali per i bambini, sul loro dosaggio, sui prodotti di associazione a dose fissa, sugli effetti avversi e le interazioni farmacologiche, vedi il Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV's Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection e vedi Appendix A: Pediatric Antiretroviral Drug Information. Vedi anche the Panel's Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV.

Informazioni utili sul trattamento sono disponibili anche all'indirizzo New York State Department of Health AIDS Institute e UNAIDS. La consultazione per quanto riguarda la terapia antiretrovirale, in particolare per le questioni sulla profilassi post-esposizione e la prevenzione della trasmissione da madre a figlio dell'HIV, è disponibile anche attraverso il National Clinician Consultation Center.

Tabella Regimi antiretrovirali selezionati per la terapia iniziale dell'infezione da HIV nei bambini* Tabella

(Vedi anche Infezione da HIV nei neonati e nei bambini.)