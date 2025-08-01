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Come valutare il sistema nervoso autonomo

DiGeorge Newman, MD, PhD, Albert Einstein Medical Center
Reviewed ByMichael C. Levin, MD, College of Medicine, University of Saskatchewan
Revisionato/Rivisto Modificata ago 2025
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Visualizzazione l’educazione dei pazienti

La valutazione del sistema nervoso autonomo riguarda la valutazione di quanto segue:

Bisogna inoltre prendere nota di eventuali disturbi intestinali, vescicali, della funzione sessuale e ipotalamica. Per esempio, i pazienti con tumori ipotalamici o altre lesioni possono manifestare stipsi, ritenzione urinaria e sintomi associati, amenorrea, galattorrea, infertilità, diminuzione della libido o alterazioni del sonno, della sete e dell'appetito.

(Vedi anche Panoramica sul sistema nervoso autonomo.)

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