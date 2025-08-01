Come valutare il sistema nervoso autonomo

La valutazione del sistema nervoso autonomo riguarda la valutazione di quanto segue:

Ipotensione posturale

Variazioni della frequenza cardiaca in risposta alla manovra di Valsalva

Sudorazione ridotta o assente

Prove per la sindrome di Horner (ptosi unilaterale, miosi, anidrosi facciale)

Bisogna inoltre prendere nota di eventuali disturbi intestinali, vescicali, della funzione sessuale e ipotalamica. Per esempio, i pazienti con tumori ipotalamici o altre lesioni possono manifestare stipsi, ritenzione urinaria e sintomi associati, amenorrea, galattorrea, infertilità, diminuzione della libido o alterazioni del sonno, della sete e dell'appetito.

(Vedi anche Panoramica sul sistema nervoso autonomo.)