Come valutare il sistema nervoso autonomo

Visualizzazione l’educazione dei pazienti
La valutazione del sistema nervoso autonomo riguarda la valutazione di quanto segue:
Variazioni della frequenza cardiaca in risposta alla manovra di Valsalva
Prove per la sindrome di Horner (ptosi unilaterale, miosi, anidrosi facciale)
Bisogna inoltre prendere nota di eventuali disturbi intestinali, vescicali, della funzione sessuale e ipotalamica. Per esempio, i pazienti con tumori ipotalamici o altre lesioni possono manifestare stipsi, ritenzione urinaria e sintomi associati, amenorrea, galattorrea, infertilità, diminuzione della libido o alterazioni del sonno, della sete e dell'appetito.
(Vedi anche Panoramica sul sistema nervoso autonomo.)