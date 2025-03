Pemfigoide gestazionale

Corticosteroidi per via topica o, per i sintomi gravi, per via orale

Antistaminici orali senza azione sedativa

In caso di sintomatologia lieve, può essere efficace l'applicazione topica di corticosteroidi (p. es., triamcinolone acetonide crema allo 0,1% fino a 6 volte/die). Il prednisone (p. es., 40 mg per via orale 1 volta/die) risolve il prurito da moderato a grave e previene nuove lesioni; la dose viene ridotta fino alla comparsa di poche nuove lesioni ma può essere necessario aumentarla se i sintomi peggiorano (p. es., durante il travaglio). I corticosteroidi per via sistemica somministrati nella tarda gravidanza e in brevi raffiche non paiono essere dannosi per il feto.

Per alleviare il prurito si possono utilizzare antistaminici orali senza azione sedativa.

Lo stato fetale può essere monitorato con l'ecografia ogni 4 settimane se la crescita è normale o ogni 2 settimane se la crescita è limitata. Un non stress test viene eseguito anche quando la crescita è limitata.