Eruzione polimorfa della gravidanza

Corticosteroidi

Antistaminici orali senza azione sedativa

Terapia di supporto

I sintomi lievi sono trattati con corticosteroidi topici (p. es., triamcinolone acetonide crema allo 0,1% fino a 2-3 volte/die). I sintomi più gravi richiedono raramente una terapia corticosteroidea sistemica (p. es., prednisone 40 mg per via orale 1 volta/die, regolando il dosaggio in base alla tollerabilità). Brevi cicli di corticosteroidi per via sistemica somministrati nella tarda gravidanza non paiono avere effetti avversi al feto.

Per alleviare il prurito si possono utilizzare antistaminici orali senza azione sedativa.