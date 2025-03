Neuropatie ottiche tossiche e nutrizionali

Nei pazienti con neuropatia ottica nutrizionale o tossica, si sviluppano offuscamento e visone confusa in genere nel giro di giorni o settimane. Uno scotoma centrale o pericentrale, inizialmente piccolo, si ingrandisce lentamente coinvolgendo sia la fissazione che la macchia cieca (scotoma centrocecale) e interferendo progressivamente con la vista. La visione dei colori può essere persa in modo sproporzionato rispetto alla perdita dell'acuità visiva. La cecità totale può verificarsi in caso di ingestione di metanolo, ma altre cause nutrizionali in genere causano una significativa perdita della vista centrale, ma di solito non la perdita della vista completa. Le anomalie retiniche di solito non si verificano, ma il pallore temporale del disco si sviluppa nel tempo.