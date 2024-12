Tossicità della vitamina C

University of Arkansas for Medical Sciences

La vitamina C svolge un ruolo nella formazione del collagene, della carnitina, degli ormoni e degli aminoacidi. È essenziale per la salute delle ossa e dei vasi sanguigni, e per la riparazione delle ferite, e facilita la guarigione delle ustioni. La vitamina C è altresì un antiossidante, supporta la funzione immunitaria, e facilita l'assorbimento del ferro (vedi tabella Fonti, funzioni ed effetti delle vitamine).

Le fonti alimentari di vitamina C comprendono gli agrumi, i pomodori, le patate, i broccoli, le fragole e i peperoni dolci. (Vedi anche Panoramica sulle vitamine.)

Il livello massimo tollerabile di assunzione della vitamina C è di 2000 mg (2 g)/die.

Fino a 10 g/die di vitamina C talvolta sono assunti per ottenere dei benefici sulla salute, non ancora dimostrati, come la prevenzione o la riduzione della durata delle infezioni virali o il rallentamento o la regressione della progressione del cancro o dell'aterosclerosi. Tali dosi possono acidificare le urine, causare la nausea e la diarrea e interferire con il sano equilibrio antiossidante-pro ossidante nel corpo, nei pazienti con la talassemia o con l'emocromatosi, promuovere un sovraccarico di ferro.

L'assunzione di vitamina C al di sotto del limite superiore non ha effetti tossici negli adulti sani.