Carenza di niacina

La carenza primaria di niacina deriva da un apporto estremamente inadeguato sia di niacina che di triptofano, che generalmente si verifica in zone dove il mais (il granturco) costituisce una parte sostanziale della dieta. La niacina in forma legata, che è presente nel mais, non viene assimilata nel tratto gastrointestinale a meno che non sia stata precedentemente trattata con degli alcali, come nella preparazione delle tortillas (focacce). Le proteine del mais sono carenti anche di triptofano. L'elevata incidenza della pellagra in India tra i soggetti che mangiano il miglio con un alto contenuto di leucina ha portato all'ipotesi che lo squilibrio tra gli aminoacidi possa contribuire al deficit. La carenza di proteine e di molte vitamine del gruppo B si associa in genere alla carenza primaria di niacina.

La carenza secondaria di niacina può essere dovuta alla diarrea, alla cirrosi o all'alcolismo. La pellagra può verificarsi anche nella sindrome carcinoide (il triptofano viene deviato in 5-idrossitriptofano e serotonina) e nella malattia di Hartnup (in cui l'assorbimento del triptofano da parte dell'intestino e dei reni è difettoso).