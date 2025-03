La dilatazione uretrale è utilizzata per trattare:

Stenosi uretrali

Stenosi del meato

Le controindicazioni comprendono le infezioni non trattate e le diatesi emorragiche. La dilatazione può essere eseguita con varie tecniche, per esempio gonfiando un palloncino o inserendo strumenti progressivamente più grandi. Solitamente, un gel a base di lidocaina, un anestetico locale, viene introdotto nel pene. In genere, dopo la dilatazione un catetere uretrale viene lasciato in sede temporaneamente per facilitare la guarigione. A volte i pazienti sono invitati a inserire uno strumento nella propria uretra periodicamente a casa per mantenere la pervietà nel lume.