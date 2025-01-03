Monitoraggio ambulatoriale del pH esofageo

Un tubo sottile contenente una sonda per la valutazione del pH viene posizionato 5 cm sopra lo sfintere esofageo inferiore.

Il paziente annota nelle 24 h i sintomi, i pasti e la durata del sonno. L'esposizione esofagea all'acido è definita dalla percentuale di tempo totale registrato in cui il pH è < 4,0. Se il tempo trascorso con pH < 4,0 è > 4,3%, questo risultato è considerato anormale se il paziente non ha assunto una terapia di soppressione dell'acido, e un risultato > 1,3% è anormale se il paziente ha assunto una terapia di soppressione dell'acido per la durata del test. Sensori aggiuntivi lungo le regioni più prossimali della sonda pH consentono l'identificazione di episodi di reflusso prossimali.

Una sonda pH esofagea e gastrica a doppio canale ha 2 sensori di pH separati lungo il catetere; 1 sensore viene posizionato 5 cm sopra lo sfintere esofageo inferiore e l'altro sensore viene posizionato nello stomaco. I 2 sensori consentono la misurazione simultanea del livello di pH nell'esofago distale e nello stomaco. Questo test è molto utile per valutare l'efficacia e l'adeguatezza dei farmaci che sopprimono l'acidità.

I dispositivi combinati di monitoraggio dell'impedenza del pH eseguono anche test di impedenza intraluminale multicanale, che identificano il reflusso di qualsiasi contenuto gastrico nell'esofago indipendentemente dal livello di pH. Oltre al reflusso acido, questo test aiuta a identificare il reflusso debolmente acido (pH compreso tra 4,0 e 7) e quello non acido (pH > 7), i quali non sarebbero rilevati dal monitoraggio convenzionale del pH.

La correlazione tra i sintomi riferiti dai pazienti e gli eventi di reflusso può essere valutata utilizzando l'indice del sintomo (symptom index) o la probabilità di associazione del sintomo (symptom association probability). Un valore significativo dell'indice del sintomo (symptom index, SI) o della probabilità di associazione del sintomo (symptom association probability, SAP) suggerisce che la correlazione tra i sintomi e gli episodi di reflusso non sia dovuta al caso. L'eccesso di reflussi ed una correlazione significativa dei sintomi con gli episodi di reflusso sono predittori positivi di esito favorevole di un intervento chirurgico anti-reflusso o di Fundoplicazione transorale senza incisioni (transoral incisionless fundoplication, TIF).