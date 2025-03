Trattamento d'urgenza delle aritmie

Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary

La diagnosi di aritmie specifiche, sebbene spesso semplice (p. es., chiara dall'ECG), a volte richiede una valutazione più dettagliata, che comprende un'anamnesi dettagliata, un esame obiettivo, e talvolta test accessori. Se l'aritmia specifica non può ancora essere identificata, le aritmie possono essere ulteriormente suddivise in una delle seguenti categorie:

Tachicardia a complesso largo (QRS > 0,12 msec)

Tachicardia a complesso stretto

Bradicardia

I pazienti con aritmie possono anche essere emodinamicamente stabili o instabili (ossia, scarsamente perfusi, come in caso di ipotensione, di sospetta ischemia miocardica o di alterazione dello stato di coscienza). In attesa della diagnosi specifica dell'aritmia, i pazienti che sono emodinamicamente instabili o hanno bisogno di un trattamento urgente possono essere trattati con le seguenti misure temporanee:

Tachicardia con instabilità emodinamica: cardioversione

Tachicardia a complesso largo con stabilità emodinamica: trattare come per la tachicardia ventricolare

Tachicardia a complesso stretto con stabilità emodinamica: prova di adenosina, un calcio-antagonista non-diidropiridinico (verapamil o diltiazem), o possibilmente un beta-bloccante EV

Bradicardia: stimolazione transcutanea, atropina e/o isoproterenolo