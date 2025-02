La malattia di Sever è un’infiammazione della placca di crescita del calcagno nei bambini in crescita.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi ossei nei bambini.)

Le ossa dei bambini crescono a partire da aree tenere di cartilagine accanto all’estremità delle ossa, chiamate placche di crescita. Al termine della crescita, le placche di crescita diventano ossa solide, dopodiché le ossa non possono più crescere in lunghezza.

Localizzazione dell’osso del tallone

Il calcagno si sviluppa fino a circa 15 anni. Un bambino (solitamente dai 9 ai 14 anni) atleticamente attivo può sviluppare la malattia di Sever se il muscolo del polpaccio e il tendine di Achille esercitano una trazione eccessiva sul punto di attacco all’osso del calcagno non ancora del tutto sviluppato.

Il dolore interessa i lati o i bordi del calcagno e peggiora stando sulle punte dei piedi o correndo. La zona può presentarsi gonfia e arrossata.

Il medico formula la diagnosi in base ai sintomi. L’esame radiografico non è risolutivo nella diagnosi della malattia di Sever ma può aiutare a stabilire altre cause di dolore al calcagno come cisti ossee o fratture da sollecitazione.