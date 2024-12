Infezioni nasali batteriche

Infezioni più gravi causano la formazione di bolle (foruncoli) nel vestibolo nasale. I foruncoli nasali possono evolvere in un’infezione sottocutanea diffusa (cellulite) sulla punta del naso. Il medico si preoccupa delle infezioni che colpiscono questa porzione del volto, perché le vene che partono da tale sede giungono al cervello. Se attraverso queste vene i batteri raggiungono il cervello, si può sviluppare una condizione potenzialmente letale definita trombosi del seno cavernoso.

Di solito, un soggetto con un foruncolo nasale assume un antibiotico per via orale e applica mupirocina in pomata insieme a impacchi umidi caldi 3 volte al giorno per circa 15-20 minuti per volta. Può essere necessario che il medico dreni chirurgicamente i foruncoli di grandi dimensioni o quelli che non rispondono alla terapia antibiotica.