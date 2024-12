I fatti in Breve

La panniculite è un’infiammazione dello strato lipidico sottocutaneo.

La panniculite può svilupparsi nelle persone colpite da alcune infezioni, che hanno subito traumi o soffrono di malattie autoimmuni.

I sintomi tipici includono bozzi sensibili, rossi o violacei sotto la pelle.

La diagnosi si basa sui sintomi del soggetto e spesso su una biopsia.

Non esiste un trattamento specifico, ma i medici possono somministrare dei farmaci per alleviare i sintomi.

(Vedere anche Panoramica dei disturbi cutanei da ipersensibilità e di tipo reattivo.)

La causa della panniculite non è nota, ma può svilupparsi in persone colpite da infezioni, che sono state esposte al freddo, che hanno subito traumi o soffrono di lupus eritematoso sistemico, disturbi del pancreas, disturbi infiammatori (come la malattia infiammatoria intestinale e la poliarterite nodosa) e carenza di alfa-1 antitripsina. L’eritema nodoso è un tipo di panniculite.

Sintomi della panniculite La panniculite è caratterizzata da bozzi dolenti alla palpazione di colore rosso o violaceo (noduli) che originano in profondità nello strato lipidico sotto la pelle (strato sottocutaneo). Tendono a essere di grandi dimensioni, con un diametro di diversi centimetri. I noduli compaiono più frequentemente su braccia e gambe, e più raramente su natiche, tronco e viso. Panniculite Nascondi dettagli Questa immagine mostra le escrescenze (noduli) cutanee arrossate dovute all’infiammazione sottocutanea sulle cosce di una persona affetta da panniculite. © Springer Science+Business Media Il soggetto può manifestare sintomi generali di infiammazione come febbre, dolore muscolare e articolare e malessere.

Diagnosi della pannicolite Valutazione medica

Spesso biopsia della pelle I medici basano la diagnosi sui riscontri dell’esame obiettivo. A volte, la diagnosi di panniculite viene confermata quando i medici asportano un nodulo o una piccola parte di un nodulo e li analizzano al microscopio (biopsia).