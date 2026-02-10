Lavati le mani! Informazioni importanti sul norovirus per pazienti e genitori

È un virus che tutti temono, specialmente in questo periodo dell’anno. Tu o un tuo familiare potreste essere stati esposti a un “virus intestinale”. Potrebbe esservi arrivato un avviso dalla scuola o dall’asilo nido, un messaggio di un collega o di un amico appena incontrato.

In questi casi, il “virus intestinale” potrebbe riferirsi a una serie di disturbi gastrici o alla gastroenterite. La gastroenterite è un’infiammazione dello stomaco e dell’intestino che talvolta causa nausea, vomito e diarrea. Spesso, il virus intestinale che causa la gastroenterite è il norovirus, un virus a RNA altamente contagioso.

Il norovirus causa una media di 19-21 milioni di malattie all’anno solo negli Stati Uniti. Chiunque può contrarlo, ma i bambini di età inferiore ai 5 anni e gli adulti di età pari o superiore ai 65 anni sono particolarmente a rischio. La maggior parte delle infezioni si verifica nei mesi più freddi dell’anno. È importante comprendere alcune caratteristiche del virus per contribuire a ridurre al minimo il suo impatto e la sua diffusione ad altre persone. Ecco cosa devono sapere i pazienti e i genitori.

Il norovirus è altamente contagioso

Il norovirus è molto contagioso. La maggior parte delle infezioni si trasmette attraverso il contatto diretto con la persona, in particolare attraverso il contatto diretto o indiretto con feci o vomito infetti.

Basta una piccola quantità di virus per infettare molte persone, per questo il virus è così contagioso. È anche questo il motivo per cui può facilmente causare epidemie in aree confinate, come navi da crociera, asili nido e ristoranti. Ogni anno, negli Stati Uniti vengono segnalate circa 2.500 epidemie di norovirus.

Il norovirus non causa sintomi simil-influenzali

A volte, il norovirus viene definito come “influenza intestinale”, ma non è un termine corretto. Il norovirus di solito causa vomito, crampi addominali e diarrea. In generale, nei bambini il vomito è più frequente rispetto alla diarrea, mentre negli adulti prevale la diarrea. Vomito e diarrea possono provocare disidratazione anche di grave entità. I sintomi compaiono 1-2 giorni dopo l’infezione e durano da 1 a 3 giorni. I soggetti sono più contagiosi subito dopo la comparsa dei sintomi e continuano a esserlo per circa 48 ore dopo la risoluzione dei sintomi. Quando si torna a scuola o al lavoro, è necessario seguire tutte le indicazioni ufficiali e lavarsi le mani accuratamente e con frequenza.

A volte il soggetto contagiato presenta febbre, cefalea e dolori corporei, ma non della stessa entità riscontrata in caso di influenza comune. Inoltre, il vaccino antinfluenzale non protegge i soggetti dal norovirus. Sintomi come tosse e febbre alta possono indicare che la condizione è diversa dal norovirus.

Il norovirus può essere potenzialmente letale

In media, il norovirus causa 900 decessi ogni anno negli Stati Uniti, soprattutto tra gli adulti di età pari o superiore a 65 anni. I genitori devono prestare molta attenzione ai sintomi dei bambini, in particolare nei lattanti, perché la disidratazione può manifestarsi più rapidamente. Anche i soggetti con sistema immunitario compromesso devono fare attenzione.

Di solito, l’unico trattamento necessario per la gastroenterite da norovirus è il riposo a letto e l’assunzione di un’adeguata quantità di liquidi. Anche in caso di vomito è necessario bere il più possibile. È utile bere a sorsi piccoli e frequenti. È meglio bere liquidi diversi dall’acqua. Le bevande con elettroliti o il brodo di pollo sono una buona opzione. Invece, le bevande sportive non sono ideali poiché spesso contengono più zucchero rispetto alle soluzioni reidratanti contenenti sale. Se tu o un familiare iniziate a manifestare sintomi di disidratazione (urina giallo scuro, secchezza all’interno della bocca), consulta immediatamente un medico.

Molti soggetti non vanno dal medico per il norovirus. Poiché si tratta di un virus, non è necessario assumere antibiotici. I farmaci antidiarroici possono essere d’aiuto, ma è opportuno consultare il medico prima di assumerli.

La migliore difesa è lavarsi le mani

Lavarsi accuratamente le mani con sapone e acqua calda è il passo più importante per prevenire la diffusione del norovirus. I disinfettanti per le mani non uccidono il norovirus. Lavarsi le mani può contribuire a evitare il contagio. Se si è già stati contagiati, lavarsi le mani (soprattutto dopo aver usato il bagno e prima di cucinare) può aiutare a prevenire la diffusione.

Se il norovirus è presente in casa, mantieni la distanza il più possibile, lava accuratamente gli indumenti e le lenzuola sporchi e usa detergenti a base di cloro o candeggina per pulire le superfici di casa.

Esistono altre misure importanti da adottare per prevenire la diffusione del norovirus. Ad esempio, praticare una buona igiene alimentare, come lavarsi le mani prima di toccare il cibo, lavare i coltelli e i taglieri usati per tagliare la carne cruda prima del contatto con altri alimenti, cuocere accuratamente carne e uova e refrigerare gli avanzi subito dopo la cottura. È inoltre importante evitare cibi a rischio, in particolare ostriche e altri frutti di mare crudi e prestare attenzione ai prodotti alimentari soggetti a richiamo, che potrebbe essere necessario gettare via.