In presenza di un disturbo temporo-mandibolare (DTM) si possono lamentare cefalee, sensibilità durante la masticazione o avvertire uno scatto mentre si muove la mascella. Esistono molti tipi di DTM, ciascuno con le proprie cause e sintomi. Sapere come ottenere il giusto aiuto per il proprio DTM inizia con una maggiore comprensione della condizione e la preparazione per una conversazione con il medico. Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni sui DTM.

Qual è la differenza tra ATM e DTM?

“ATM” viene spesso utilizzata come abbreviazione per il dolore mandibolare e altri problemi. Ma ATM sta per articolazione temporo-mandibolare. Questa è solo una parte del corpo. Nello specifico, le ATM sono le giunzioni tra le ossa temporali del cranio e l’osso mascellare inferiore (mandibola).

I DTM, d’altro canto, sono problemi a carico delle articolazioni, dei legamenti, dei tendini o dei muscoli che collegano parte del cranio (l’osso temporale) all’osso inferiore della mascella. I DTM, un tempo denominati disturbi dell’ATM, sono più comuni nelle donne intorno ai 20 anni e in quelle tra i 40 e i 50 anni di età.

Quali sono le cause dei DTM?

In passato i medici ritenevano che i problemi legati al morso e al modo in cui la mascella si unisce fossero la causa principale dei DTM. Oggi, i medici riconoscono che spesso non è così. Di conseguenza, l’intervento chirurgico è meno spesso raccomandato per i DTM rispetto a una volta, ma in alcuni casi viene ancora utilizzato.

Per la maggior parte delle persone, i DTM presentano molteplici fattori contribuenti, alcuni dei quali possono anche non essere noti ai pazienti. La maggior parte dei DTM ha una di due cause. La prima è un macrotrauma, un colpo diretto alla mandibola che provoca dolore. La causa più comune è il microtrauma, una lesione da sforzo ripetitivo che si accumula nel tempo. Se si serra la mandibola quando si è stressati, si digrignano i denti durante il sonno o si masticano le gomme ogni giorno, questi comportamenti a bassa intensità possono portare a un DTM.

Chi dovrei vedere riguardo al mio dolore alla mandibola o alle cefalee?

Pazienti diversi presenteranno sintomi diversi associati al loro DTM. I sintomi comuni del DTM includono cefalee, indolenzimento dei muscoli mandibolari quando si mastica, scatto o blocco della mandibola, dolore in prossimità dell’articolazione, dolore o rigidità del collo che si diffonde alle braccia, capogiri, mal d’orecchio o sensazione di otturazione nelle orecchie, problemi del sonno e difficoltà ad aprire la bocca. Spesso, i sintomi che una persona sta manifestando influenzano il tipo di operatore sanitario con cui parla per primo.

Il dolore orofacciale è una specializzazione dentale riconosciuta. Anche se il dentista di famiglia non è uno specialista del dolore orofacciale, una conversazione con lui sul dolore che si prova è un buon punto di partenza. Quando il dentista chiede informazioni sui cambiamenti nella bocca o relativi alla salute, non bisogna pensare solo ai denti. Occorre parlare delle cefalee, del dolore alla mandibola e di altri sintomi che potrebbero essere collegati a un DTM. In alcuni casi, il dentista o il medico di base può consigliare di rivolgersi a uno specialista per risolvere il DTM.

Non esistono biomarcatori per i DTM. In genere, il medico lo diagnostica chiedendo informazioni sull’anamnesi ed eseguendo un esame obiettivo. A volte, vengono eseguiti esami di diagnostica per immagini. Il modo migliore per prepararsi a queste conversazioni è organizzare i propri pensieri per fornire informazioni oneste e accurate su come e quando si avverte dolore o altri sintomi. Più dettagli è possibile fornire, più il medico sarà in grado di diagnosticare il problema.

Cosa posso fare per il DTM?

In genere, i medici si concentrano sull’identificazione della fonte del dolore e sul suo trattamento. È importante individuare la fonte del dolore e la vera causa, piuttosto che trattare la sede del dolore. La fonte della cefalea o del dolore al collo può essere l’ATM. Quando aiutano i pazienti a gestire il dolore associato ai DTM, i medici spesso raccomandano un bite e un farmaco antidolorifico. In altri casi, i medici suggeriranno la fisioterapia e gli esercizi mandibolari, altri farmaci e l’intervento chirurgico. Un’altra raccomandazione può essere quella di consultare un terapista o un esperto di salute comportamentale per aiutare a tenere sotto controllo lo stress se il soggetto serra la mandibola.

Quale bite dovrei utilizzare?

Un bite è una tattica comune per ridurre il dolore causato dai DTM. Ci sono innumerevoli opzioni di bite. Sono come gli abiti. È possibile farsi fare un abito su misura per la propria taglia e con specifiche esatte. Oppure si può acquistare un abito in offerta, che probabilmente non calzerà altrettanto bene. In alcuni casi, la scarsa aderenza può effettivamente peggiorare il dolore da DTM. Ecco perché molti dentisti consigliano un bite personalizzato. Ma non è necessario iniziare con qualcosa di sofisticato: un semplice dispositivo di plastica che si adatti bene e sia comodo può andare bene.