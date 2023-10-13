Un apparecchio per PET-TC coniuga le capacità della PET e della TC in un’unica macchina per individuare i tessuti anomali e le relative sedi. Tuttavia, gli scanner standard del passato spesso non rivelavano le lesioni di piccole dimensioni a causa del movimento causato dal ciclo respiratorio, dal battito cardiaco o dagli spostamenti del paziente.

Una nuova tecnologia consente a uno scanner PET-TC di individuare le lesioni fino a 2,0 mm e di delineare meglio i contorni, trovando così prima il tessuto canceroso e risparmiando il tessuto vitale dall’esposizione alle radiazioni. Questi scanner hanno anche capacità di filtrare la respirazione, aggiungendo dettagli e schiarendo le aree soggette a movimento, come il cuore e i polmoni.