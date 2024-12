I muscoli ischiocrurali sono un gruppo di tre muscoli che decorrono lungo la parte posteriore della coscia. Tutti insieme, questi muscoli, bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso, piegano la gamba a livello del ginocchio e la estendono a livello dell’articolazione dell’anca. Movimenti che consentono di correre, camminare e saltare. Lo stiramento del tendine del ginocchio solitamente si verifica quando il ginocchio si estende e il muscolo si contrae improvvisamente. Lo stiramento dei muscoli ischiocrurali è una lesione tipica degli sportivi e può dipendere da un riscaldamento insufficiente. Una lacerazione di grado uno provoca sensibilità del muscolo ma non ecchimosi. Al grado due la lesione provoca ecchimosi nel punto in cui le fibre muscolari si lacerano. Una lesione di grado tre comporta ecchimosi ed effettiva separazione del muscolo. Per una guarigione adeguata è necessario riposo e applicazione di ghiaccio sulla zona interessata. A guarigione avviata, gli esercizi di rinforzo dei muscoli ischiocrurali possono aiutare a prevenire le recidive.