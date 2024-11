1. In posizione eretta allargare i piedi in corrispondenza delle anche.

2. Le punte dei piedi devono essere rivolte in avanti in modo da essere allineate alle ginocchia.

3. Tenendo contratti i muscoli di addome e cosce, spingere le natiche verso il basso come se si fosse in procinto di sedersi, quindi accovacciarsi finché le cosce non sono pressoché parallele al pavimento.