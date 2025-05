La spirometria utilizza un computer (ovvero, uno spirometro) per misurare la funzione polmonare. La respirazione normale viene registrata su un monitor video sotto forma di piccoli cerchi. Successivamente, si registra un’inspirazione profonda sotto forma di semicerchio a puntini più grande in basso, quindi un’espirazione completa sotto forma di curva discendente a puntini in alto.