Il sistema scheletrico fornisce la struttura per il corpo e protegge gli organi interni. L’articolazione dell’anca sostiene la maggior parte del peso della parte superiore del corpo.

Una frattura dell’anca verrà probabilmente riparata con intervento chirurgico di sostituzione dell'anca. Durante un intervento di sostituzione dell’anca, tutta la cartilagine e l’osso artrosico vengono rimossi dalla cavità articolare, a quel punto di dimensioni maggiori, in cui viene posizionata una coppa in materiale plastico. Quindi, si rimuove la parte superiore del femore e alla sua estremità si inserisce una palla di metallo. Nel femore viene inoltre inserito uno stelo metallico per aggiungere stabilità alla protesi.