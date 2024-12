Il cuore è un muscolo che batte e pompa continuamente sangue al resto dell’organismo. Quello che generalmente chiamiamo battito cardiaco è in realtà la contrazione ritmica delle quattro camere cardiache. Ciascun battito cardiaco è stimolato da impulsi elettrici che seguono un percorso specifico all’interno del cuore. Questi impulsi possono essere tracciati e registrati da un elettrocardiogramma o ECG. L’impulso elettrico cardiaco parte dal nodo senoatriale, o nodo SA, che si trova nella camera superiore destra, o atrio. Quindi si dirama all’atrio destro e sinistro, provocandone la contrazione e spingendo il sangue nelle camere inferiori o ventricoli. Successivamente prosegue nei ventricoli attraverso il nodo atrioventricolare, o nodo AV, e quindi nel setto che separa i ventricoli attraverso il fascio di His. L’impulso percorre tutto il fascio di His e penetra nelle branche destra e sinistra, all’interno dei ventricoli, che si contraggono e pompano il sangue nei polmoni e nell’organismo, completando il battito cardiaco. Questo sistema funge da pacemaker naturale dell’organismo e mantiene la frequenza su valori normali di 60-100 battiti al minuto. Se l’attività del sistema viene interrotta a causa di un danno cardiaco o di un’altra patologia, il battito può assumere una frequenza anomala o un ritmo irregolare. Questa evenienza può compromettere il flusso di sangue al cervello e ad altri organi.