L’orecchio può essere suddiviso in tre sezioni: l’orecchio esterno, l’orecchio medio e l’orecchio interno. L’orecchio medio è una camera piena d’aria collegata al naso e alla gola mediante un canale noto come tromba di Eustachio.

Normalmente, l’aria si muove all’interno di questo condotto per riequilibrare la pressione nell’orecchio medio con quella dell’aria circostante. Questo è importante soprattutto in caso di grandi cambiamenti nella pressione atmosferica esterna, come ad esempio durante un volo aereo o durante un’immersione. Via via che un aereo sale di altitudine, ad esempio, la pressione atmosferica della cabina diminuisce dando la sensazione che la pressione nell’orecchio medio aumenti relativamente e che il timpano protenda leggermente verso l’esterno.