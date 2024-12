Durante la gravidanza, l’utero di una donna ospita e protegge il feto che si sviluppa per circa nove mesi. All’interno dell’utero, il feto è circondato da una sacca chiamata la membrana coriale. Speciali cellule si estendono da questa membrana nella placenta; queste cellule sono chiamate villi. Le cellule dei villi coriali hanno lo stesso patrimonio genetico del feto e possono essere analizzate per identificare anomalie genetiche e cromosomiche. Questa procedura viene chiamata prelievo dei villi coriali o villocentesi o semplicemente CVS.

La placenta può essere situata in diverse posizioni all’interno dell’utero. Pertanto, viene eseguita un’ecografia per localizzare la placenta e stabilire il miglior approccio per la procedura. Un catetere viene quindi guidato attraverso la vagina e la cervice fino alla placenta. Aspirando attraverso il catetere, viene rimosso delicatamente un piccolo pezzo di placenta. Le cellule coriali vengono quindi inviate a un laboratorio per l’analisi, con un tempo di attesa dei risultati di una o 2 settimane.