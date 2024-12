Le due principali classi di linfociti interessati in difese specifiche sono: i linfociti B e T.

La risposta cellulo-mediata ha inizio nel momento in cui un patogeno viene fagocitato da una cellula che presenta l’antigene, nello specifico un macrofago. Una volta che il microbo viene decomposto dagli enzimi lisosomiali, i frammenti antigenici si dispongono insieme alle molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (Major Histocompatibility Complex, MHC) sulla superficie del macrofago.

I linfociti T riconoscono la combinazione della molecola MHC e di un frammento antigenico e vengono attivati per moltiplicarsi rapidamente in un esercito di linfociti T specializzati.

Un altro linfocita T è quello ad azione citotossica di memoria che rimane in riserva nell’organismo. Qualora, in futuro, incontrassero nuovamente questo specifico antigene, questi linfociti T si differenzierebbero rapidamente in linfociti T ad azione citotossica, fornendo una difesa rapida ed efficace.