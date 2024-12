L’orticaria può essere causata da reazioni allergiche, infezioni virali e irritazioni fisiche; tuttavia, nella maggior parte dei casi, la causa non può essere identificata. Nel caso di una reazione allergica, ad esempio, l’organismo non riesce a tollerare corpi estranei, quindi reagisce provocando l’allergia. In genere gli allergeni sono innocui, ma il sistema immunitario di un soggetto che soffre di allergie li percepisce come pericolosi. In seguito al primo contatto dell’organismo con l’allergene, i globuli bianchi producono anticorpi che preparano il sistema immunitario al successivo incontro con il medesimo allergene, quando entra nuovamente in contatto con l’organismo. Gli anticorpi si attaccano ai mastociti. Un contatto successivo anche solo con una piccola quantità di allergene fa sì che i mastociti rilascino istamina. Quando l’istamina viene rilasciata, si attacca alle cellule vicine e causa la dilatazione dei vasi sanguigni e un rilascio di fluidi, creando un’eruzione cutanea simile all’orticaria. A prescindere dalla causa, tutte le orticarie derivano dal rilascio di istamina.