In genere, il vaccino “MMR” per il morbillo viene somministrato in combinazione con i vaccini per la parotite e il meno grave morbillo tedesco o rosolia. Questo vaccino contiene forme attenuate o morte del virus che stimolano il sistema immunitario a “riconoscere” il virus come corpo estraneo. Pertanto, il sistema immunitario può identificare e uccidere con maggiore facilità questi virus, qualora venga in contatto con essi in un periodo successivo.