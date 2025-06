All’interno dell’area cava delle ossa vi è un nucleo spugnoso chiamato midollo osseo in cui vengono prodotte le cellule staminali. Le cellule staminali sono cellule immature in grado di differenziarsi in varie componenti ematiche: i globuli rossi che trasportano l’ossigeno nell’organismo; i globuli bianchi, che combattono le infezioni; e le piastrine, che sono necessarie per la coagulazione del sangue.

La leucemia mieloide acuta (LMA) è un tumore del sangue e del midollo osseo. Nei pazienti sani, le cellule staminali producono mieloblasti, o blasti, che si trasformano nei vari tipi maturi di globuli bianchi. Nella LMA, tali blasti non diventano cellule mature sane, ma cellule immature o anomale. Via via che il numero di queste cellule anomale aumenta nel sangue e nel midollo osseo, vengono prodotte meno cellule del sangue e piastrine sane e funzionali.

Esistono numerosi sottotipi di LMA che vengono classificati in base alla maturità dei globuli bianchi al momento della diagnosi e al grado di diversità di tali cellule rispetto alle cellule ematiche normali. Le cellule tumorali possono viaggiare all’interno del torrente ematico oppure metastatizzare in altri organi dell’organismo, in cui iniziano a formare altri tumori. La LMA è il tipo di tumore del sangue più comune negli adulti e può colpire anche i bambini.

I sintomi sono affaticamento, febbre, sanguinamento e comparsa di ecchimosi.