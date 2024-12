La leucemia linfatica cronica (LLC) è un tipo di tumore in cui il midollo osseo produce una quantità eccessiva di linfociti. Il termine “cronica” si riferisce al fatto che le cellule si moltiplicano lentamente e che occorre molto tempo affinché la malattia si sviluppi. Nella LLC, i linfociti prodotti sono anomali e non sono in grado di combattere le infezioni. Via via che il numero di linfociti anomali aumenta nel sangue e nel midollo osseo, vengono prodotti meno globuli bianchi, globuli rossi e piastrine sani. Questo può causare sintomi quali affaticamento, infezioni ricorrenti, anemia e facilità alla comparsa di ecchimosi.