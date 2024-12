La leucemia linfatica acuta (LLA) è un tumore delle cellule staminali del midollo osseo che producono i linfociti. Il termine “acuta” significa che le cellule tumorali si moltiplicano rapidamente, estromettendo le cellule normali dal sangue e dal midollo osseo. Inoltre, via via che il numero dei linfociti patologici nel sangue e nel midollo osseo aumenta diminuisce la produzione di globuli rossi e piastrine. Se il midollo osseo non è in grado di produrre abbastanza linfociti sani, il paziente non è in grado di combattere le infezioni. Le cellule leucemiche possono viaggiare nel torrente ematico o metastatizzare in altri organi dell’organismo, in cui iniziano a formare altri tumori.