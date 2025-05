Le cellule T (o linfociti T), facendo parte del sistema di sorveglianza immunitaria, devono essere in grado di riconoscere le sostanze che non appartengono all’organismo (antigeni estranei). Non possono, tuttavia, riconoscere direttamente un antigene. Per fare ciò devono essere aiutate da una cellula di presentazione dell’antigene (come un macrofago o una cellula dendritica).