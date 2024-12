Il sistema scheletrico è costituito da 206 ossa e fornisce supporto, consente i movimenti e protegge gli organi interni del corpo. A volte, su un osso viene applicata troppa pressione e ne consegue l’evento noto come frattura. Le fratture sono comunemente causate da una caduta, da un colpo con un oggetto oppure dalla torsione o dal piegamento dell’osso. Quando l’osso è soltanto incrinato o è parzialmente rotto, i medici vi si riferiscono con il termine frattura incompleta.

Una microfrattura è una frattura incompleta, simile a una crepa che non attraversa completamente l’osso, e solitamente è il risultato di un trauma relativamente lieve. Una frattura a legno verde è una frattura incompleta, che richiama la rottura di un ramo giovane di un albero, in cui si rompe un solo lato dell’osso determinandone la piegatura. Sia le microfratture sia le fratture a legno verde vengono generalmente trattate con l’immobilizzazione mediante ingessatura per consentirne la guarigione.