Il sistema scheletrico è costituito da 206 ossa e fornisce supporto, consente i movimenti e protegge gli organi interni del corpo. A volte, su un osso viene applicata troppa pressione e ne consegue l’evento noto come frattura. Le fratture vengono spesso classificate come aperte o chiuse.

Una frattura aperta, o esposta, è una frattura in cui un pezzo dell’osso rotto lacera la pelle. Ciò può essere pericoloso perché l’esposizione dell’osso aumenta il rischio di infezione. Una frattura chiusa è una frattura in cui l’osso è rotto, ma la cute non è lacerata.