I virus sono agenti infettivi che penetrano e si replicano nelle cellule sane. Affinché il virus possa penetrare, è necessario che i suoi recettori si leghino a quelli presenti sulla membrana esterna delle cellule sane. Ciò permette la fusione della membrana virale con la membrana cellulare e il rilascio del materiale genetico utilizzato per la replicazione virale nella cellula.

Una volta che il virus si replica all’interno della cellula, può rimanere latente per lunghi periodi di tempo oppure essere rilasciato immediatamente e penetrare in altre cellule sane per iniziare nuovamente il processo di infezione.