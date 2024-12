Innanzitutto, le piastrine si attaccano alla parete vascolare lesionata. Dopodiché, le piastrine rilasciano delle sostanze chimiche come l’adenosina difosfato (ADP). L’ADP si lega a dei recettori presenti sulle piastrine, modificando altri recettori in modo che attraggano la molecola fibrinogeno. Le molecole di fibrinogeno costituiscono la fibrina, che crea legami tra le piastrine. Questa struttura intrappola globuli rossi e altre piastrine, formando un coagulo.

In genere la coagulazione avviene durante il processo di riparazione. Tuttavia, a volte la quantità di piastrine usate per riparare è troppo elevata e ciò può causare la formazione di coaguli superflui. I coaguli intralciano la circolazione sanguigna e possono condurre alla morte cellulare.

I farmaci antiaggreganti possono prevenire la formazione di coaguli superflui. Essi agiscono in momenti diversi del processo di coagulazione. Quando assunti per via orale, questi farmaci si legano ai recettori ADP e prevengono la mutazione di altri recettori. Di conseguenza, il fibrinogeno non lega le piastrine e impedisce così la formazione di coaguli, consentendo al sangue di scorrere nei vasi. I farmaci antiaggreganti non prevengono l’accumulo di placca che causa l’aterosclerosi.