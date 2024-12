Al momento del parto, l’orifizio dell’utero, detto cervice, si dilata per consentire al bambino di passare dall’utero in vagina. La vagina è un condotto muscolare che si espande per accogliere la testa e le spalle del bambino mentre le contrazioni uterine continuano a spingerlo verso l’esterno.

Durante l’episiotomia, il medico pratica un’incisione in fondo alla vagina, in modo da ingrandire l’apertura vaginale per prevenirne la lacerazione durante il passaggio della testa del bambino. Dopo il parto, l’incisione viene suturata per la guarigione. Tuttavia, questa procedura allunga i tempi di recupero della madre.