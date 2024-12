L’apparato urinario è composto da due reni, due ureteri, dalla vescica e dall’uretra. I reni rimuovono le scorie dal sangue e producono l’urina, che successivamente passa attraverso dei dotti chiamati ureteri e viene immagazzinata nella vescica prima di essere eliminata dall’organismo attraverso l’uretra. Nella vescica si possono sviluppare dei tumori. Il trattamento più comune per un tumore invasivo della vescica è la totale rimozione della vescica, detta cistectomia totale. La derivazione urinaria con condotto ileale è una procedura chirurgica eseguita per consentire l’eliminazione dell’urina dopo la cistectomia, attraverso una vescica ileale. Durante l’intervento chirurgico viene rimossa una parte dell’ileo, la porzione finale dell'intestino tenue, allo scopo di formare un condotto, o tubo, che costituirà la vescica ileale. La vescica ileale viene quindi impiantata nell’apparato urinario, consentendo all’urina di essere eliminata dall’organismo in una sacca per stomia. Vi sono diverse possibili complicanze associate a questa procedura, che vanno discusse con il medico prima dell’intervento chirurgico.