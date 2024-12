In condizioni critiche, i grossi batteri a forma di asta che provocano l’antrace si sviluppano in spore che vengono rilasciate nell’aria e possono essere inalate. Penetrano così nella trachea, che si divide nei bronchi. Grazie alle loro piccole dimensioni, le spore vengono trasportate in bronchioli sempre più piccoli, fino a raggiungere i sacchetti alveolari dei polmoni.