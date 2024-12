Durante l’esame della prostata, il medico può scegliere di prelevare una biopsia con ago-aspirato per verificare la presenza di tumore della prostata. Questa procedura chirurgica rimuove del tessuto della ghiandola prostatica per poterla poi esaminare al microscopio. Durante la procedura, un dispositivo per biopsia viene inserito nell’ano, e un ago a molla attraversa la parete del retto e raggiunge la ghiandola prostatica, dove viene prelevato un piccolo campione di tessuto. Il procedimento viene ripetuto varie volte per ottenere un campione completo. Al termine, il dispositivo per biopsia viene rimosso. I risultati dell’esame vengono analizzati per determinare se sia presente un tumore.