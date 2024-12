* Sono molti i fattori che influenzano la stesura di raccomandazioni per lo screening. Queste raccomandazioni di screening, che si basano principalmente su quelle stilate dall’American Cancer Society, sono valide per le persone con un rischio medio di sviluppare tumore che non presentano sintomi. Per le persone a rischio elevato, come le persone con una chiara anamnesi familiare di determinati tipi di tumore o che abbiano avuto un tumore in precedenza, lo screening potrebbe essere indicato con maggiore frequenza o iniziato a una più giovane età. Potrebbero essere raccomandati anche test di screening diversi da quelli qui indicati. Altre organizzazioni, come la U.S. Preventive Services Task Force, potrebbero emettere raccomandazioni leggermente diverse, che sono qui incluse per alcuni tipi di tumore. Sarà il medico che ha in cura la persona a decidere quando avviare lo screening e quali test utilizzare.