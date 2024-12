Per determinare la gravità di un’ustione i medici valutano la percentuale di superficie corporea interessata da ustioni a spessore parziale o a tutto spessore. Per gli adulti, i medici usano la regola del nove. Tale metodo divide quasi tutto il corpo in sezioni del 9% o del doppio (18%). Nei bambini, i medici usano tabelle che rivedono tali percentuali in base all’età del bambino (tabelle di Lund-Browder). Il riadattamento è indispensabile perché le diverse zone del corpo crescono in maniera diversa.