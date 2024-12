L’immagine in alto mostra un’ulcera corneale batterica opaca (di solito di colore grigio-biancastro, ma in questa fotografia di colore giallastro perché è stata colorata con fluoresceina, freccia nera) e arrossamento della congiuntiva. All’interno dell’occhio è presente uno strato di pus (freccia blu) in fondo all’iride. L’immagine in basso mostra il miglioramento dopo 1 settimana di terapia con collirio antibiotico.